Dans quel monde entre-t-on lorsqu’on se lance dans Dune ? Dans une œuvre futuriste qui mêle religion, politique, psychologie et écologie, adoptée par des générations de lecteurs depuis les années 1960. Petit guide pour les cinéphiles qui pourraient se sentir intimidés par la complexité de l’univers créé par l’écrivain Frank Herbert, superbement transposé par Denis Villeneuve au cinéma, à quelques jours de la sortie de Dune : Part Two, vendredi.

Une humanité dispersée dans l’espace

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Un monde néo-féodal où l’on s’affronte à l’épée

À quelle époque se situe Dune dans le futur ? Précisément en 10 191 après la création de la Guilde spatiale, qui constitue l’an zéro du calendrier impérial, car nous sommes dans un monde néo-féodal aristocratique dominé par de grandes familles nobles qui vivent chacune sur leur planète, avec à leur tête l’empereur Shaddam IV. Elles passent leur temps à ourdir des complots et des assassinats, et on s’y bat encore à l’épée, comme aux temps anciens... Selon l’encyclopédie de Dune, cela équivaut à l’an 26 391 de notre ère. Considérant que nous sommes en 2024, cela représente un très gros bond dans le futur, et l’humanité a beaucoup évolué (sans perdre ses vices et son appétit de pouvoir), développant une grande maîtrise du corps et de l’esprit, depuis que les « machines pensantes » ont été bannies après le Djihad butlérien, cette grande guerre contre les ordinateurs et les robots qui ont failli annihiler le genre humain.

Les Atréides et les Harkonnen

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Sur la planète Giedi Prime, fief des Harkonnen, c’est le règne de la cruauté.

La famille Atréides est l’une des Maisons majeures de l’Imperium, son fief est la planète Caladan, couverte d’eau et de végétation. Au moment où commence le récit, elle est dirigée par le duc Leto Atréides, père de Paul Atréides, né de son union avec sa concubine dame Jessica, membre du Bene Gesserit. C’est une famille sensible aux arts et aux grandes vertus, respectée par ses sujets fidèles, tout le contraire des Harkonnen, une autre Maison majeure, qui sont leurs rivaux et ennemis depuis des siècles. Le fief des Harkonnen est la planète Giedi Prime, un lieu froid et industriel, dirigé dans la terreur par le baron Vladimir Harkonnen, un être sadique et sanguinaire. Le baron, aidé en secret par l’empereur Shaddam IV, détruira le clan Atréides, à l’exception de Paul et de Jessica, qui échapperont au massacre en se réfugiant au sein du peuple Fremen.

L’Épice

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. L’Épice est au centre de la vie dans Dune.

Le voyage sécuritaire de longue distance dans l’espace, monopole de la Guilde spatiale, ne pourrait être possible sans un ingrédient, l’Épice, qu’on ne retrouve que sur une planète, Arrakis, au centre de toutes les convoitises. Aussi appelée « Mélange », il s’agit d’une drogue produite par les vers des sables sur Arrakis, qui non seulement prolonge la vie, mais ouvre aussi l’esprit et permet de développer des dons de prescience, nécessaires aux navigateurs de la Guilde pour les déplacements spatiaux. Son usage prolongé fait bleuir les yeux. Quand l’histoire de Dune commence, la famille Harkonnen, qui a longtemps et cruellement gouverné Arrakis, et s’est incroyablement enrichie grâce à l’Épice, doit céder sa place à la famille Atréides. Mais c’est un piège pour faire tomber la Maison Atréides, qui menace par son influence le pouvoir de l’empereur.

Arrakis et le peuple Fremen

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Les Fremen, peuple d’Arrakis

Nulle goutte de pluie ne tombe sur Arrakis, cette planète-désert où l’on retrouve l’Épice, la substance la plus précieuse de l’univers. Les Fremen constituent le peuple pionnier de Dune, méprisé et mystérieux aux yeux de l’Imperium, et qu’on reconnaît à la couleur bleutée de leurs yeux, parce qu’ils ont passé leur existence au contact de l’Épice. Ce peuple maîtrise à merveille l’environnement très hostile de cette planète, sur laquelle on ne peut survivre longtemps sans porter un distille, un costume qui recycle les fluides humains. L’eau est une denrée si rare sur Arrakis que les Fremen ont développé un rapport mystique envers cette ressource – on ne pleure jamais pour rien chez les Fremen, car il ne faut pas gaspiller la moindre larme ni une goutte de salive. D’ailleurs, ils ont une technique pour recueillir tous les liquides de leurs morts. Peuple aussi très religieux, les Fremen sont de redoutables guerriers et attendent depuis des siècles un Messie qui transformera Dune en un jardin, l’équivalent d’un paradis pour qui n’a connu que le désert aride.

Shai-Hulud, le ver des sables

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Rien n’est plus puissant que les vers des sables sur Arrakis.

De monstrueux vers géants sillonnent la planète Dune, et sont à l’origine de l’Épice. La moindre vibration de pas dans le sable peut les amener à vous, ainsi qu’à la mort assurée. Les Fremen ont mis au point une façon déstructurée de marcher pour se déplacer dans le désert sans les réveiller, mais ils ont aussi appris à les chevaucher, en les attirant avec un outil, le marteleur. Ils sautent dessus avec des crochets qui s’agrippent aux anneaux des vers, et se déplacent ainsi à grande vitesse sur Arrakis. Les Fremen ont un immense respect pour ces créatures, qu’ils appellent Shai-Hulud, ou le Faiseur, et confectionnent de précieux poignards sacrés avec ses dents acérées, le Krys. Tout Fremen qui se respecte doit savoir monter Shai-Hulud – ce sera une épreuve demandée au jeune Paul Atréides pour être considéré comme l’un des leurs.

Le Bene Gesserit

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Les tentacules de l’ordre Bene Gesserit sont partout.

Le Bene Gesserit, « ancienne école d’éducation et d’entraînement physique et mental » réservée aux femmes, selon le lexique de Dune, est un ordre matriarcal puissant qui tire dans l’ombre les ficelles du destin de l’humanité. Elles sont souvent perçues comme des sorcières en raison de leurs pouvoirs, notamment celui de la Voix, qui leur permet de contrôler les esprits en sélectionnant certaines harmoniques de la voix humaine. Pendant des millénaires, elles ont disséminé sur des planètes des légendes et des éléments de religion qui peuvent leur servir à manipuler les masses, en plus de travailler à un programme génétique qui leur permettra de créer le Kwisatz Haderach, un mâle Bene Gesserit dont les pouvoirs psychiques pourraient surpasser les leurs – la raison pour laquelle elles veulent absolument le contrôler.

Frank Herbert (1920-1986)

PHOTO TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Frank Herbert

Il est l’auteur de Dune, roman de science-fiction considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du genre, lu par des millions de lecteurs dans le monde depuis sa publication en 1965, lauréat des prix Hugo et Nebula. Adepte de la psychanalyse jungienne, il aurait eu l’idée de Dune en rédigeant un article sur les dunes de Florence, en Oregon, et ce manuscrit aura été refusé par de nombreuses maisons d’édition qui le jugeaient trop long. Le cycle de Dune contient six romans – Dune, Le messie de Dune, Les enfants de Dune, L’Empereur-Dieu de Dune, Les hérétiques de Dune et La maison des mères. Le fils aîné de Frank Herbert, en collaboration avec Kevin J. Anderson, a développé l’univers de Dune dans de nombreux romans après la mort de son père. Enfin, avant que Denis Villeneuve ne s’empare du roman, Dune a fait l’objet d’une adaptation cinématographique par David Lynch en 1984, et d’une minisérie télé en 2000 par John Harrison.