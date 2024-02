À une semaine de la sortie de Dune : Part Two, La Presse vous propose un résumé en forme d’acrostiche sur ce que vous devez savoir avant de voir le nouveau film de Denis Villeneuve.

Deux

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Chani (Zendaya) et Paul Atreides (Timothée Chalamet) dans une scène tirée du premier volet de Dune

Comme son titre l’indique, Dune : deuxième partie est la suite du premier volet sorti en 2021. Celui-ci se terminait alors que Paul Atréides (Timothée Chalamet) et sa mère, dame Jessica (Rebecca Ferguson), rejoignent le peuple Fremen après avoir survécu à l’attaque des Harkonnen sur la planète Arrakis. Le scénario des deux Dune, écrit par Denis Villeneuve et John Spaihts – Eric Roth a contribué à celui du premier –, est tiré du roman du même nom de Frank Herbert. Considéré comme l’une des plus grandes œuvres de science-fiction de tous les temps, il a d’abord été publié en deux temps dans le magazine Analog, puis édité en 1965 par Chilton Books, qui se spécialisait dans les manuels d’instructions de réparation automobile ! La popularité du roman a mené à une première adaptation cinématographique de David Lynch, en 1984. Deux miniséries inspirées de livres subséquents ont été diffusées au début des années 2000.

Unanime

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Une scène tirée de Dune : deuxième partie

Les premiers avis rédigés par les fans sur les réseaux sociaux, il y a une dizaine de jours, étaient dithyrambiques. L’embargo pour les critiques officielles a été levé mercredi et, bien que quelques auteurs émettent certaines réserves, elles sont en grande majorité positives. Selon notre collègue Manon Dumais, « Denis Villeneuve, sans surprise, se surpasse avec ce haletant deuxième volet ». Le quotidien britannique The Guardian mentionne que Dune : Part Two est un « spectacle stupéfiant », tandis que le magazine Variety qualifie cette « suite épique » de « vote de confiance envers le cinéma ». « Un triomphe, supérieur au premier », estime le New York Post. Le Toronto Star accorde une note parfaite à ce « récit spectaculaire de guerre et d’amour ». Sur Rotten Tomatoes, la cote du film de Denis Villeneuve s’élève à 97 % et à 80 % sur Metacritic. Partout où l'équipe présente le film ces dernières semaines – Mexico, Londres, Paris –, les foules se déplacent en grand nombre pour voir les artisans du long métrage. D'ailleurs Timothée Chalamet et Denis Villeneuve seront à Montréal le 28 février pour la première.

Lisez la critique de Manon Dumais

Nouveautés

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Austin Butler dans Dune : deuxième partie

Plusieurs personnages importants ont péri dans le premier volet, surtout du côté des Atréides. Outre Paul et Jessica, Gurney Halleck (Josh Brolin) a survécu. Dune : deuxième partie permet de faire la rencontre de nombreux Fremen, dont Shishakli (la Suisse Souheila Yacoub), mais Chani (Zendaya) et Stilgar (Javier Bardem) demeurent les principaux. Pour venir à bout de la résistance fremen, l’intuable baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) fait appel à son neveu Feyd-Rautha (Austin Butler), possiblement plus menaçant que son grand frère Rabban (Dave Bautista). L’empereur de l’univers connu, Shaddam IV (Christopher Walken), est révélé dans la suite, tout comme sa fille, la princesse Irulan (Florence Pugh). La Française Léa Seydoux joue dame Margot, une Bene Gesserit au service de l’empereur, mais surtout dévouée à la révérende mère (Charlotte Rampling) et à son ordre.

Ensuite

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Rebecca Ferguson incarne dame Jessica dans le film.

Lors d’un passage en Corée du Sud, en décembre dernier, Denis Villeneuve a indiqué aux médias locaux que le scénario d’un troisième Dune était presque terminé. Bien que le Québécois ait souligné que réaliser une trilogie serait « un rêve », il a ajouté qu’il prendrait probablement « un détour » avant de retourner sur Arrakis afin de préserver « sa santé mentale ». Le succès de Dune : deuxième partie déterminera si le studio Warner Bros. donne le feu vert à un troisième film. En attendant, la série Dune : Prophecy est prévue d’ici la fin de l’année sur Max (Crave, au Québec). Elle raconte les origines des Bene Gesserit, 10 000 ans avant les évènements de Dune. Emily Watson et Olivia Williams incarnent respectivement Valya et Tula Harkonnen, les sœurs fondatrices de l’ordre mystique.

En salle le 1er mars, mais plusieurs cinémas offrent des représentations le 29 février.