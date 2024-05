Après la pièce, la comédie musicale, voici enfin le film : Nos belles-sœurs, inspiré de la célèbre pièce de Michel Tremblay, prendra l’affiche en juillet. Sa pétillante bande-annonce complète a été dévoilée jeudi.

René-Richard Cyr, cocréateur avec Daniel Bélanger de la comédie musicale Belles-sœurs, dont découle cette adaptation pour le cinéma, est au scénario et à la réalisation. Il s’est entouré d’une distribution éclatante dans laquelle on retrouve Guylaine Tremblay, qui était de la comédie musicale créée en 2012 au Théâtre d’Aujourd’hui.

Ici, c’est Geneviève Schmidt qui incarne Germaine Lauzon, la chanceuse qui a gagné un million de timbres primes et qui invite ses belles-sœurs à l’aider à les coller. La soirée tournera au vinaigre, mais pas sans qu’on ait pu découvrir les frustrations, les secrets et les failles que ces femmes enterrent en général sous plusieurs couches de non-dit.

En plus de Geneviève Schmidt et Guylaine Tremblay, le film met entre autres en vedette Valérie Blais, Anne-Élisabeth Bossé, Pierrette Robitaille et Véronic DiCaire. Ariane Moffatt y fait aussi ses débuts au cinéma.

L’approche adoptée par le réalisateur René-Richard Cyr, dont la comédie musicale était exceptionnelle, laisse entrevoir une comédie dynamique et colorée, dotée de scènes musicales inventives et décalées. Le film prendra l’affiche le 11 juillet et risque fort de marquer l’été qui vient.

La pièce Les belles-sœurs, créée en 1968, a marqué l’entrée de Michel Tremblay dans le théâtre québécois, dont il est la figure dominante depuis. Sa pièce avait causé du remous, notamment en raison de son usage du joual, transposition littéraire du parler des ouvriers francophones montréalais. L’autre élément crucial de la pièce et du choc qu’elle a provoqué est qu’elle donnait une voix à des femmes qu’on entendait peu dans l’espace public.