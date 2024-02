En plus de sa programmation de 200 films, la 42e édition des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC), qui débute mercredi, propose aux cinéphiles diverses activités pour tous les goûts jusqu’au 2 mars. Voici nos suggestions.

De Montréal à Arrakeen, en passant par Sainte-Foy et Buckingham Palace

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Vermette, collaborateur de Denis Villeneuve et architecte à la décoration de Dune

Le nom de Patrice Vermette ne vous est peut-être pas familier. Or, si vous connaissez bien le cinéma de Jean-Marc Vallée (C.R.A.Z.Y., Café de Flore, Victoria : Les jeunes années d’une reine), de Ricardo Trogi (1981, 1987) et de Denis Villeneuve (Prisonniers, Ennemi, Sicario, L’arrivée), vous avez sans doute pu admirer le travail de ce directeur artistique hors du commun, qui offre une leçon de cinéma jeudi. Parmi ses plus récents exploits, rappelons que cet artisan de l’ombre aussi perfectionniste que passionné a également été architecte à la décoration de Dune et Dune : deuxième partie.

Leçon de cinéma : Patrice Vermette, le jeudi 22 février, 17 h 30, Cinémathèque québécoise, salle Hydro-Québec

Tout petit la planète

PHOTO FOURNIE PAR TVA FILMS Mélanie Maynard, Guy Jodoin, Claude Legault, Sylvie Moreau et Stéphane Crête, vedettes de Dans une galaxie près de chez vous 2, de Philippe Gagnon, d’après un scénario de Claude Legault et de Pierre-Yves Bernard

L’humoriste Jérémie Larouche convie les fans de la série culte Dans une galaxie près de chez vous à se déguiser comme l’équipage du Romano Fafard afin d’assister à une soirée mémorable où ils pourront tester leurs connaissances et, comme Bob (Didier Lucien), se délecter de pogos. Le volet musical sera assuré par Les costauds, groupe spécialisé dans les reprises de chansons de films, séries et pubs, et la chanteuse Andy St-Louis, réputée pour ses vidéos humoristiques. « Comme disait le grand Jules César : c’est l’fun, y a pas d’bebittes », fait dire le capitaine Charles Patenaude (Guy Jodoin).

Dans un rendez-vous près de chez vous, le vendredi 23 février, 21 h 30, Cinémathèque québécoise, Buvette Crave

Futurs scénaristes, à vos crayons !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE L’acteur et scénariste Simon Boulerice en pleine répétition d’une scène de Six Degrés, d’Hervé Baillargeon et Thomas Soto

Les films et les séries ne s’écrivent pas tout seuls. Afin de permettre aux aspirants scénaristes de découvrir les secrets du métier, le critique de cinéma Daniel Racine orchestre une rencontre avec les auteurs Jean-Philippe Baril Guérard (Manuel de la vie sauvage et Haute démolition, de Christian Laurence) et Simon Boulerice (Six degrés, d’Hervé Baillargeon et Thomas Soto ; Chouchou, de Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault), la script-éditrice Odrée Rousseau (Les prodiges, de Patrick St-Martin ; Top Dogs, de Pierre-Luc Miville), ainsi que le réalisateur-scénariste Jean-François Asselin (François en série, Nous sommes les autres, Plan B).

Secrets de scénaristes, le samedi 24 février, 14 h, Cinémathèque québécoise, Buvette Crave

Dans l’ombre des hommes

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La regrettée cinéaste Agnès Varda lors d’une rétrospective lui étant consacrée à la Cinémathèque québécoise en 2005

Cinéaste et ex-présidente de Réalisatrices équitables, Isabelle Hayeur (Le golem de Montréal, Prisons sans barreaux, écrit et réalisé avec Nicole Giguère) s’entretient avec Martin Bilodeau, rédacteur en chef de l’agence de presse Médiafilm, Odile Tremblay, ex-journaliste culturelle au Devoir, et Alice Michaud-Lapointe, romancière et chargée de cours au département d’études cinématographiques de l’Université de Montréal, afin de discuter de la reconnaissance de la contribution des femmes au cinéma, d’hier à aujourd’hui, par comparaison avec celle des hommes. Deux poids, deux mesures, dites-vous ?

Pourquoi toujours Godard, jamais Varda ?, le samedi 24 février, 18 h, Cinémathèque québécoise, Buvette Crave

Requiem pour un acteur bien-aimé

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Michel Côté en 2017 lors de la sortie de De père en flic 2, d’Émile Gaudreault, écrit avec Éric K. Boulianne et Sébastien Ravary

En 2023 nous quittait le grand Michel Côté. Afin de saluer sa mémoire et sa carrière, les RVQC invitent les cinéphiles à une soirée divisée en deux volets. À 19 h, Julien Bernatchez et Guy A. St-Cyr, animateurs de la balado Opération beurre de cinoche, reçoivent Maxime Le Flaguais, fils de Michel Côté, et Louis-José Houde, son fils dans De père en flic, d’Émile Gaudreault. À 20 h 30, Marie-Thérèse Fortin, Roger Léger, Julianne Côté et Émile Schneider lisent des scènes marquantes de la filmographie de l’acteur dans une mise en scène de Maxime Le Flaguais.

Soirée hommage à Michel Côté, le mardi 27 février, 19 h, Cinémathèque québécoise, Buvette Crave

Consultez le site des RVQC