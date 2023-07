C’est maintenant officiel, et ça vient directement de lui. Dans une publication Instagram parue vendredi après-midi, le cinéaste Xavier Dolan a confirmé vouloir passer à autre chose.

Jeudi matin, le quotidien espagnol El Mundo annonçait via une entrevue que le réalisateur de 34 ans prenait sa retraite du cinéma. Quelques heures plus tard, le principal intéressé affirmait que ses propos avaient été mal rapportés.

Pendant un peu plus de 24 heures, ce fut un véritable carrousel. Nombreux ont été ceux et celles qui ont spéculé quant à la véritable direction que Xavier Dolan prendrait. Qu’est-ce qui avait été mal rapporté, au juste ? Prenait-il véritablement sa retraite, oui ou non ?

La réponse finale : oui, c’est terminé. L’envie n’y est plus. Il veut consacrer du temps « à sa santé, à ses amis et à sa famille ».

J’ai dit que je voulais arrêter de faire des films, et je me sens en paix avec cette décision. Xavier Dolan

« L’art est inutile, et le cinéma est une perte de temps. » C’est la phrase d’impact qui a fait réagir dans l’article original.

« La première partie de cette phrase est une vaste généralisation, et la seconde, une pure invention », a tenu à rectifier le réalisateur. « Et je ressentais le besoin de clarifier que je ne considère par l’art comme inutile ni le cinéma comme une perte de temps. »

« Je serai toujours là pour encourager les artistes et les cinéastes. Je ne souhaite juste plus de faire des films, puisqu’ils ne me rendent plus heureux. »

« En revanche, je suis présentement impliqué dans des projets de télévision, et j’ai l’intention de tenir ma parole si on leur donne une chance, a-t-il ajouté. Autrement, je pense que c’est tout. »