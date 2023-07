« L’art est inutile et se consacrer au cinéma est une perte de temps. » En ces mots, le cinéaste québécois Xavier Dolan a affirmé à des médias espagnols qu’il cesserait de faire des films. Le cinéaste a toutefois bien vite affirmé que ses propos ont été mal rapportés.

Le cinéaste de 34 ans a récemment déclaré au journal espagnol El Mundo qu’il comptait mettre fin à sa carrière de réalisateur. « Je suis fatigué. Je ne vois pas la nécessité de continuer », a-t-il affirmé.

Dans El Pais, un autre média situé en Espagne, il a également dit qu’il renonçait définitivement au cinéma et à la réalisation, invoquant que tout le travail qui vient avec la réalisation de ses œuvres n’égale pas les résultats obtenus, notamment du côté financier.

Tous ces propos, largement rapportés par les médias québécois et européens, ont beaucoup fait réagir. Sur Instagram, dans une story publiée jeudi après-midi, le principal intéressé a tenu à réfuter ce qui a été écrit dans les colonnes des médias espagnols.

« Bien sûr que l’art est important. Bien sûr que le cinéma n’est pas une perte de temps. Parfois, les mots sont sortis de leur contexte et le sens des choses se perd lors de la traduction. Je vais bientôt m’expliquer. Aussi, je vais bien lol », a-t-il écrit.

Contactée par La Presse, l’agente de Xavier Dolan a indiqué qu’il ne commenterait pas la situation davantage pour l’instant et qu’il ferait une publication à ce sujet au moment opportun.

Ce n’est cependant pas la première fois que Dolan fait allusion à une fin de carrière en réalisation. Depuis la sortie de sa première série, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, le Québécois a laissé entendre dans quelques entrevues qu’il ne souhaitait plus continuer sur la même voie.

Au mois de janvier, Dolan confiait au journal Le Monde qu’il avait « l’impression d’avoir dit tout ce [qu’il avait] à dire » et parlait d’une longue pause à venir. Sa réflexion semble avoir évolué et il était bien plus catégorique auprès des journaux espagnols.

« Je ne comprends pas à quoi ça sert d’insister pour raconter des histoires quand tout s’effondre autour de soi, a-t-il dit à El Mundo. L’art est inutile et se consacrer au cinéma est une perte de temps. Je réfléchis à ce en quoi consiste mon travail et je me vois écrire, filmer, monter, être en postproduction… Et puis parcourir le monde en parlant de ce que j’ai tourné, monté et postproduit. On fait comme si on avait tout le temps du monde, mais s’il y a bien une chose qu’on n’a pas, c’est du temps. »

Avant la série d’Illico La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, acclamée par la critique, Xavier Dolan a signé huit longs métrages, dont J’ai tué ma mère (2009), Mommy (2014), et son plus récent, Matthias et Maxime (2019). Il a aussi réalisé des vidéoclips, notamment pour la vedette britannique Adele (pour les chansons Hello et Easy on Me). Xavier Dolan a également à son CV des rôles d’acteur, de producteur et de doubleur.

Lorsque le journal El Mundo lui a demandé ce qu’il envisageait pour la suite, Xavier Dolan a répondu : « Je vais me construire une maison et aller m’y réfugier avec mes amis et regarder le monde brûler. »

