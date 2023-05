La chanteuse Ginette Reno, qui devait assurer la présidence d’honneur du Festival du film de l’Outaouais, est contrainte d’annuler sa présence en raison de problèmes de santé.

« C’est avec regret que je dois annuler ma participation au Festival du film de l’Outaouais. Des ennuis de santé de nature articulaire me font beaucoup souffrir et m’empêchent malheureusement de me déplacer. Je me faisais une grande joie d’être présidente d’honneur de ce bel évènement cette année. Je serai avec vous de tout cœur et souhaite à tous et à toutes un très bon Festival ! » a précisé l’artiste de 76 ans par voie de communiqué.

Didier Farré, président du FFO, a quant à lui déclaré : « Je suis désolé pour elle et lui souhaite un prompt rétablissement ».

Ginette Reno devait notamment offrir une leçon de cinéma le 3 juin et assister à la présentation du film Léolo de Jean-Claude Lauzon.

Notons que le 24e Festival du film de l’Outaouais, dédié à la mémoire de Michel Côté, se déroulera du 1er au 9 juin au Cinéma 9 de Gatineau et dans plusieurs salles de la région. Plus de 80 projections provenant d’une trentaine de pays sont au programme.

De son côté, Ginette Reno a publié récemment son autobiographie, intitulée Ginette ; plus de 50 000 exemplaires ont trouvé preneur en moins d’un mois. Elle a aussi lancé un nouvel album dans la foulée.