Le Festival du film de l’Outaouais va dédier son 24e festival à Michel Côté décédé aujourd’hui.

« Le festival a d’emblée instauré un évènement spécial pour souligner la disparition de Michel, nous lui dédions cette édition et projetterons à cette occasion C. R. A. Z. Y. de Jean-Marc Vallée, en présence de Pierre Even le producteur de ce magnifique film », a déclaré lundi Didier Farré, fondateur et directeur général du festival.

Par le passé, l’évènement a sélectionné de nombreux films mettant en vedette le populaire acteur, notamment Sur le seuil, d’Éric Tessier, C. R. A. Z. Y., de Jean-Marc Vallée, Le dernier tunnel, La vie après l’amour, ainsi que Piché : entre ciel et terre. Michel Côté a aussi été président de la 22e édition du festival, en 2020, qui a été annulée à cause de la pandémie, cinq jours avant l’ouverture.

C. R. A. Z. Y. sera projeté au Cinéma 9, à Gatineau, le dimanche 4 juin à 16 h. Le FFO se tient du 1er au 9 juin.