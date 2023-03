Scarlett Johansson, Tom Hanks, Edward Norton et plusieurs autres grosses pointures hollywoodiennes apparaissent dans l’intrigante bande-annonce d’Asteroid City, le nouveau film du réalisateur Wes Anderson.

Mis en ligne mercredi matin, l’aperçu de 2 minutes 45 secondes révèle les grandes lignes du long métrage, qu’on attend en salle le 16 juin. L’action d’Asteroid City se situe au cœur du désert en 1955, dans une ville fictive des États-Unis. Le film racontera comment une série d’évènements de résonance mondiale viendra perturber le déroulement d’une compétition érudite rassemblant des parents et des étudiants de partout au pays.

La distribution comprend également Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan et Jeff Goldblum. En plus d’assurer la réalisation, Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel, La famille Tenenbaum) produit et signe le scénario du long métrage, son premier depuis The French Dispatch en 2021.