Après avoir remporté l’Oscar du meilleur documentaire en 2022 pour son film Summer of Soul, Ahmir Thompson, alias Questlove, vient de dévoiler son prochain projet. Le réalisateur et musicien dirigera la nouvelle version en prises de vue réelles du long métrage de Disney Les artistochats (The Aristocats).

« Ils m’ont choisi pour chasser le chat », a écrit Questlove sur les réseaux sociaux en partageant un lien vers un article du site spécialisé Deadline, premier à avoir publié la nouvelle.

En plus de réaliser le long métrage, celui qui a fait sa marque dans le monde musical avec le groupe The Roots supervisera également la musique du film.

Le scénario réinventé de ce classique de 1970 qui met en scène une famille bourgeoise de félins et des chats de gouttière a été confié à Will Gluck (Peter Rabbit) et à Keith Bunin (Onward).

Dans les dernières années, Disney a recréé un bon nombre de ces films en prises de vue réelles dont Mulan, Dumbo, Aladdin, Le roi lion et La petite sirène, qui, elle, arrivera en salle ce printemps.