Le Festival international des films sur l’art (FIFA) est de retour en salle avec une offre foisonnante : 220 films y seront présentés à compter de ce mardi jusqu’au 26 mars ! Une version en ligne a même été concoctée par le directeur général et artistique Philippe U. del Drago. Longs et courts métrages, documentaires, films expérimentaux, voici quelques suggestions.

Les oies de Jean Paul Riopelle

Plusieurs films sur Jean Paul Riopelle ou inspirés par Riopelle ont été programmés au FIFA pour souligner son centenaire, dont ce long métrage de Jean-Luc Dupuis, qui s’intéresse de façon particulière aux oies peintes par l’artiste québécois. Le documentariste s’entretient avec des proches de Riopelle, dont sa fille Yseult, sa dernière compagne Huguette Vachon et l’artiste Marc Séguin. Vous pouvez aussi voir Riopelle en courts (ensemble de cinq courts métrages réalisés par des diplômés de l’INIS), et Riopelle était non binaire, un court expérimental d’Aimé Majeau Beauchamp.

Infinity According to Florian

PHOTO FOURNIE PAR LE FIFA Image tirée d’une scène du film Infinity According to Florian

Le documentariste Oleksiy Radynski s’intéresse au parcours du musicien et architecte ukrainien Florian Yuriev, mort quelques mois avant la sortie du film (en septembre 2021, à l’âge de 92 ans). Yuriev se battait avec d’autres architectes à ses côtés pour préserver une salle de concert qu’il avait construite contre un homme d’affaires qui voulait raser le bâtiment pour y bâtir un centre commercial. Le FIFA, qui a toujours un beau volet sur les films d’architectes, s’intéresse aussi à l’architecte américain Christopher Charles Benninger (avec Benninger, réalisé par Étienne Desrosiers), ainsi qu’à ceux qui ont construit l’Alhambra, à Grenade (The Builders of the Alhambra).

Zorn III (2018-2022)

PHOTO FOURNIE PAR LE FIFA Image tirée d’une scène du film Zorn III (2018-2022)

L’acteur et réalisateur français Mathieu Amalric nous plonge ici dans l’univers de la soprano et cheffe d’orchestre canadienne Barbara Hannigan (qui est aussi sa compagne). Le documentaire s’intéresse de façon plus particulière à sa longue préparation afin de maîtriser une pièce difficile conçue spécialement pour elle par le compositeur new-yorkais John Zorn. Mathieu Amalric avait réalisé un premier documentaire sur John Zorn (2010-2017) – sorti en 2010 – ainsi qu’un film sur son amoureuse, Barbara Hannigan, en 2017, Music is Music.

Keeping the Music Alive

PHOTO FOURNIE PAR LE FIFA Image tirée d’une scène du film Keeping the Music Alive

La cinéaste Sarah El Younsi et la journaliste d’investigation et réalisatrice Mandakini Gahlot nous font le portrait de Zohra, premier orchestre exclusivement féminin d’Afghanistan. Il a été filmé pour la première fois en 2017 et l’existence même de l’ensemble musical apparaissait déjà fragile, mais avec le retrait des troupes américaines et le retour au pouvoir des talibans, il est aujourd’hui carrément menacé. Certains membres du groupe se sont cachés, d’autres ont fui le pays. Comment faire aujourd’hui pour préserver cet orchestre ? C’est à cette question que tentent de répondre les deux documentaristes.

The Faithful : The King, the Pope, the Princess

PHOTO FOURNIE PAR LE FIFA Image tirée d’une scène du film The Faithful : The King, the Pope, the Princess

La cinéaste new-yorkaise Annie Berman se penche ici sur le phénomène du fandom. « Jusqu’où irions-nous pour une photographie ? », se demande-t-elle, en explorant l’héritage de trois icônes culturelles : Elvis Presley, le pape Jean-Paul II et Diana, princesse de Galles. Trois personnalités plus grandes que nature et dont les images se trouvent gravées sur d’innombrables objets. Dans la même séance, on peut aussi voir le film Dear Michael, du cinéaste espagnol Joan Bover Raurell, dans lequel le réalisateur Marcos Cabota rend hommage à Michael Jackson, en lui confiant tout ce qu’il aurait aimé lui dire avant qu’il ne meure.

Carte blanche : Cirque du Soleil

PHOTO FOURNIE PAR LE FIFA Image tirée d’une scène du film Carte blanche : Cirque du Soleil

Dans cette catégorie « ouverte », le Cirque du Soleil nous convie au cœur de son spectacle O, présenté depuis 25 ans à l’hôtel-casino Bellagio de Las Vegas – dans une mise en scène du regretté Franco Dragone. Si on se fie aux autres films du Cirque, on peut s’attendre à de gros plans des artistes et de leurs numéros (époustouflants). Le Cirque compte également dévoiler un extrait de son nouveau spectacle sous chapiteau Echo, qui sera inauguré ce printemps à Montréal. Un autre film, Cirque Raw, réunit une série de courts métrages réalisés par des artistes de cirque. Et Life is a Circus nous fait voyager dans les lieux de tournée du Cirque.

Annie Lennox : de Eurythmics à l’engagement, itinéraire d’une icône pop

PHOTO FOURNIE PAR LE FIFA Image tirée d’une scène du film Annie Lennox : de Eurythmics à l’engagement, itinéraire d’une icône pop

La bande-annonce nous replonge en 1983, avec la sortie de Sweet Dreams, qui a propulsé le groupe Eurythmics, mené par le tandem formé par Annie Lennox et David Stewart, au sommet des palmarès de la musique pop. La réalisatrice française Lucie Cariès, qui a signé des documentaires sur Louis de Funès, Jean-Louis Trintignant ou encore Lino Ventura, s’intéresse au parcours de cette artiste anglaise unique, qui a plus tard mené une carrière solo fructueuse, une femme « complexe et tourmentée » devenue au fil des ans une citoyenne engagée dans plusieurs causes féministes et environnementales.