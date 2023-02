La Presse à la 73e Berlinale

À la recherche de la gentillesse perdue

On cherche longtemps la gentillesse dans The Survival of Kindness, dystopie particulièrement cruelle et radicale de Rolf de Heer, présentée vendredi en compétition officielle de la Berlinale. « Il y a beaucoup de gentillesse dans le monde, mais nous courons le risque de la perdre, a déclaré le cinéaste australien en conférence de presse, vendredi. Ça me touche quand quelqu’un est gentil. J’en suis venu à m’attendre au contraire. »