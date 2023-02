Avatar : The Way of Water a détrôné Titanic au box-office pour devenir le troisième film le plus rentable de l’histoire du cinéma.

En date du 19 février, le nouvel opus de la série Avatar a généré pas moins de 2,2433 milliards de dollars américains. Il dépasse ainsi Titanic, qui avait engrangé des recettes de 2,2428 milliards de dollars.

Les deux films les plus rentables restent toutefois Avatar (2,92 milliards) et Avengers : Endgame (2,7 milliards). Le réalisateur canadien James Cameron a donc décroché dans ce prestigieux palmarès la première, deuxième et quatrième place.

À noter : l’une des raisons du succès financier d’Avatar (tant le premier que le deuxième volet de la série) repose sur le fait qu’une grande quantité de spectateurs ont choisi de voir les films en version 3D ou IMAX.

Le troisième volet de la série Avatar est attendu en décembre 2024. Deux autres films campés dans l’univers des Na’ vi sont attendus en 2026, puis en 2028.