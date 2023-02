(Berlin) Steven Spielberg a confié mardi travailler sur un projet d’adaptation en série télévisée d’un scénario original de Stanley Kubrick sur Napoléon, dans ses tiroirs depuis des années.

Agence France-Presse

Nous « sommes en train de monter une grande production » pour une série en sept épisodes pour la chaîne américaine HBO à partir de ce scénario écrit en 1961, a-t-il assuré lors d’une conférence de presse à Berlin.

Spielberg avait déjà évoqué il y a dix ans le fait qu’il développait pour une minisérie ce scénario écrit par le réalisateur de 2001 : À Space Odyssey et À Clockwork Orange, et qui lui a déjà inspiré A.I. Artificial Intelligence (2001).

Kubrick, décédé en 1999, n’est jamais venu à bout de son propre projet de biopic de Napoléon.

Steven Spielberg doit se voir remettre par la Berlinale un Ours d’Or d’honneur pour l’ensemble d’une carrière qui a changé l’histoire du cinéma, de Jaws à E. T. en passant par Schindler’s List.

Il est également revenu sur le tournage de The Fabelmans, son film quasi autobiographique qui sort mercredi en France, et raconte l’histoire d’un enfant qui tente de faire face à la séparation de ses parents, et la naissance parallèle de la vocation d’un cinéaste.

« Il fallait raconter une histoire avec plein de moments rigolos, mais aussi beaucoup de scènes qui ont été traumatisantes. Rien que de recréer ces scènes, ça a été très dur », a-t-il confié.

« J’ai toujours voulu raconter l’histoire de ma mère, de mon père et de ma sœur, et cette sorte de lutte incroyable entre l’art et la famille. Je l’ai eu en tête toute ma vie, ça a infusé dans tous mes films, tous mes films sont personnels et beaucoup sont sur la famille, mais rien n’est aussi personnel que The Fabelmans ».

À 76 ans, Spielberg se dit « toujours aussi excité » par le cinéma : trouver une histoire à filmer, « ça dépasse tout le reste dans ma vie, sauf peut-être la naissance d’un enfant », a-t-il ajouté.