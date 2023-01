Corsage

Une impératrice bouleversante

Admirée pour sa beauté et critiquée à cause de son tempérament imprévisible, l’impératrice Élisabeth d’Autriche, surnommée Sissi, a fasciné le monde entier en son temps, et suscite encore aujourd’hui beaucoup d’intérêt. Corsage fait le portrait de l’impératrice, seule, vieillissante et dépressive.