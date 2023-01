Admirée pour sa beauté et critiquée à cause de son tempérament imprévisible, l’impératrice Élisabeth d’Autriche, surnommée Sissi, a fasciné le monde entier en son temps, et suscite encore aujourd’hui beaucoup d’intérêt. Corsage fait le portrait de l’impératrice, seule, vieillissante et dépressive.

L’impératrice Élisabeth d’Autriche, dite Sissi, fête ses 40 ans le 24 décembre 1877. Femme de l’empereur François-Joseph 1er, elle est malheureuse dans son mariage. Elle est obsédée par son poids et sa beauté. Elle ne mange plus ou presque, et serre son corset jusqu’à se faire mal et s’évanouir.

Elle n’aime pas le protocole strict de la cour de Vienne, préfère monter à cheval et voyager, oublier cette image de perfection. Elle souhaite une vie où on lui demanderait son avis, mais on lui impose le silence, les contraintes et le soin de sa longue chevelure et de sa coiffure composée de tresses, qui a fait sa renommée.

Pendant près de deux heures, la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer nous montre cette femme à travers sa mélancolie, ses voyages, ses visites dans les hôpitaux. On la suit aussi dans son intimité, dans ses relations difficiles avec son mari, ses enfants et ses dames de compagnie, avec qui elle n’est franchement pas agréable. L’actrice Vicky Krieps porte le film sur ses épaules, elle a d’ailleurs remporté le prix d’interprétation au Festival de Cannes dans la section Un certain regard, en 2022. Elle est tout simplement magistrale.

PHOTO FOURNIE PAR IFC FILMS Scène de Corsage

Nous sommes très loin de la jeune Sissi de Romy Schneider qui a marqué les esprits dans la trilogie romancée d’Ernst Marischka, réalisée dans les années 1950. Netflix a lancé l’automne dernier la série L’impératrice où Élisabeth d’Autriche est plus sombre et rebelle.

Marie Kreutzer réalise un film tragique, avec une trame sonore délicieusement moderne signée par la chanteuse et musicienne Camille. La réalisatrice se permet quelques anachronismes et libertés, un peu à la manière de Sofia Coppola avec sa Marie-Antoinette, mais de manière beaucoup plus austère.

Malgré quelques petites longueurs, Corsage est un film bouleversant, déprimant même, mais captivant.

Corsage est présenté en version originale multilingue avec sous-titres français ou anglais.