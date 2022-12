Un long métrage inspiré du film Deux femmes en or de Claude Fournier figure parmi les 10 projets d’œuvres de fiction qui seront soutenus par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) par l’entremise du programme d’aide à la production.

Une relecture du célèbre film sorti en 1970 (qui mettait en vedette Monique Mercure et Louise Turcot) est dans les cartons de la société de production Maison 4 : 3. Catherine Léger (à qui l’ont doit Charlotte a du fun) se chargerait de la scénarisation tandis que la réalisation serait confiée à Chloé Robichaud, qui nous a donné Sarah préfère la course.

Parmi les autres longs métrages de fiction soutenus par la SODEC, on retrouve deux autres adaptations, littéraires cette fois. Le film Devenir un monstre sera inspiré du roman de Jean Barbe Comment devenir un monstre. Simon Lavoie porterait le double chapeau de scénariste et de réalisateur. Une adaptation du roman de Marie-Renée Lavoie La petite et le vieux est aussi en développement. Sébastien Girard agirait à titre de scénariste et Patrice Sauvé, de réalisateur.

Une comédie dramatique signée Isabelle Lavigne (scénarisation et réalisation) a aussi retenu l’attention de la SODEC. Son titre : Les mondes de Hamdi.

Les autres titres francophones qui recevront de l’aide de la SODEC sont le drame Kaïros de Jennifer Alleyn, Où vont les âmes ? de Brigitte Poupart, la comédie romantique de science-fiction Vous n’êtes pas seuls de Marie-Hélène Viens et Vil et misérable, une adaptation d’une BD de Samuel Cantin réalisée par Jean-François Leblanc.

Deux longs métrages en langue anglaise recevront aussi l’aide de la SODEC, soit le drame biographique Ethel réalisé par Aisling Walsh et Out Standind in the Field, adapté du livre Seule au front : un témoignage de la première officière de l’infanterie canadienne de Sandra Perron.

Trois longs métrages ont aussi vu leur offre préliminaire d’aide financière être renouvelée, soit le drame Fleur bleue, le conte poétique Un goût amer d’éternité et le drame La mécanique des frontières.