Mon bébé: une mère, sa fille, et leur (dé)fusion 

Le scénario

Récapitulons, donc : après LOL (avec Sophie Marceau), Lisa Azuelos revient ici sur la question des relations mère-fille, mais cette fois adultes (ou presque). Sa fille (Thaïs Alessandrin, sa fille dans la vie et héroïne dans le film, donc) a 17 ans, et décide de poursuivre ses études au Canada (dans la vie comme dans le film, vous l'aurez compris). La mère, séparée et célibataire (attachante et hilarante Sandrine Kiberlain, qui a gagné un prix d'interprétation féminine pour son rôle au Festival de l'Alpe d'Huez), laquelle a élevé seule ses enfants, est évidemment affolée par l'idée. Le mot est faible. C'est que leur relation est soudée, fusionnelle. Depuis toujours. Le cordon n'est pas facile à couper. Pour ne rien perdre de ses souvenirs, elle décide donc de filmer leur quotidien (« je filme la famille », dira-t-elle, ou encore « je filme le bordel, pour m'aider à ne pas m'ennuyer de toi ! »). Vous devinez le ton : drôle, moderne et décomplexé, à l'image de leur relation.

La vraie vie

Tout cela est donc vrai ? « Complètement », confirme d'emblée Thaïs Alessandrin, rencontrée la semaine dernière en pleine fin de session à l'Université McGill (où elle étudie entre autres la philosophie). Les réponses envoyées par texto par la mère à sa fille en plein examen, l'excès de vitesse pour ne pas arriver en retard auxdits examens (et le prétexte des menstruations débordantes, lancé au nez du policier) ? « Tout est arrivé, confirme Lisa Azuelos. Il y a très peu de choses fictives. » L'histoire de cette mère à la fois moderne, effrontée et dévouée, qui aime ses « petits moineaux » visiblement à la folie, c'est donc la sienne. « Dans tous mes films, c'est ma vie. Ce n'est pas nouveau. » Ce qui l'est, ici, c'est le sujet : le départ des enfants devenus grands, une réalité qui nous guette tous comme parents. « Beaucoup de parents sont confrontés à la même chose. Les enfants s'en vont, laissent leur chambre vide, mais c'est peu traité au cinéma », note la réalisatrice.

Une question de génération

D'après Lisa Azuelos, sa relation avec ses enfants est assez typique d'une génération. « On est davantage dans un rapport d'amis, une relation d'amitié, dans le bon sens du terme. » « On parle énormément, rajoute la principale intéressée, complice. Il y a peu de personnes avec qui j'ai moins de tabous. On partage un peu tout, sans filtre. » Le fait que sa mère l'ait en prime élevée seule y est certainement pour beaucoup. Et la mère ne s'en cache pas. « Quand il y a un couple à nourrir, l'énergie est différente, concède Lisa Azuelos. C'est vrai que les enfants remplissent un espace qui pourrait être rempli par un conjoint. C'est confortable de mettre toute la partie affective dans ses enfants... Ce n'est pas forcément souhaitable, mais bon... c'est ça ! »