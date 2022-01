Q. J’aimerais faire l’acquisition d’un VUS, mes critères sont : économie d’essence, agrément de conduite et capacité de remorquage. Je regarde les modèles 2022, soit les Honda CR-V, Hyundai Tucson ou Santa Cruz (camionnette) et Nissan Rogue.



— Simon D.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. Tous vos choix se défendent, mais vous devriez ajouter le futur Ford Maverick à votre liste en raison de la présence, de série, d’une mécanique hybride, de sa polyvalence (c’est une camionnette compacte) et de son prix de départ très concurrentiel. Vous pourriez également songer au Santa Cruz, dont le niveau d’équipements justifie le prix plus élevé.

POUR LA RETRAITE

Q. Nous demeurons dans les Laurentides et serons tous les deux retraités au printemps prochain. Nous voulons acheter un VUS à quatre roues motrices hybride rechargeable qui nous offrira une bonne tenue de route sur les routes sinueuses (et surtout en hiver), un bon confort, avec plusieurs accessoires de série. Notre budget varie de 40 000 $ à 50 000 $, taxes incluses. Nous désirons garder ce véhicule pour un minimum de 10 ans. Nos modèles préférés pour l’instant sont les suivants : Toyota RAV4, Subaru Forester, Hyundai Tucson et Ford Escape. Quelle est votre opinion sur le meilleur choix qualité/prix, durabilité, performance, confort et garantie ?

– Laurent et Danielle

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Tucson hybride rechargeable

R. De bons choix, à l’exception sans doute du Forester, qui n’est pas offert dans une configuration hybride rechargeable. Seul le Crosstrek l’est chez Subaru. Le RAV4 est intéressant en raison de sa fiabilité, de sa robustesse et de sa valeur résiduelle, mais beaucoup de lecteurs lui reprochent une insonorisation déficiente et une disponibilité limitée (les délais de livraison sont longs). Idem pour l’Escape de Ford. Le Tucson hybride rechargeable, pour sa part, fera son entrée sur le marché un peu plus tard. Ses performances sont prometteuses en dépit d’une autonomie électrique qui s’annonce moindre que celles de l’Escape ou encore du RAV4 Prime. En revanche, la garantie du Hyundai est rassurante et le niveau d’équipements, relevé pour la somme demandée. Maintenant, résumons-nous. En fonction de vos critères, le RAV4 Prime apparaît comme le plus homogène.

AU REVOIR

Q. Je dois changer ma Honda Civic 1997, qui a seulement 125 000 km au compteur, mais qui commence à rouiller. C’est normal après tout ce temps, même si elle est dans un garage. Comme vous voyez, je ne roule pas beaucoup. Je pensais me procurer une Toyota Yaris. Qu’en pensez-vous ? Ou une Kia ? Je veux une voiture cinq portes ! Me conseillez-vous une auto neuve ou d’occasion ? Ou une Yaris avec deux ou trois ans d’usure ?

– Danielle L.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Yaris 2020

R. Considérant votre kilométrage annuel et votre utilisation, le choix d’une Yaris d’occasion apparaît comme logique. Vous pourriez également songer, sur le marché de l’occasion toujours, à une Honda Fit ou au duo Kia Rio/Hyundai Accent. Ces dernières n’ont pas la même aura que les Honda et Toyota, mais elles ont le mérite d’offrir une garantie plus généreuse dont vous pourriez toujours tirer profit.

PROTECTION SANS TOIT

Q. Je veux acheter un BMW Série 2 cabriolet 2017 avec 45 000 km et une garantie échue. On me propose, au concessionnaire BMW, une garantie de quatre ans pour 5375 $ plus les taxes. Cela exclut le toit rétractable. Ça vaut la peine ?

– Francis O.

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW Série 2 cabriolet

R. Avec ou sans protection pour le mécanisme du toit, le prix est dérisoirement élevé. Mieux vaut passer votre tour, d’autant plus que cette Série 2 figure parmi les véhicules les plus fiables de la marque. Cela dit, assurez-vous avant de conclure pareille transaction de faire inspecter le véhicule par un technicien qualifié et de vérifier s’il a été correctement entretenu.