Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Q. Je prévois remplacer mon Mazda CX-5, 2013 qui affiche 260 000 km au compteur et qui requiert de plus en plus d’entretien. Mon premier choix est le RAV4 Prime, mais étant donné sa disponibilité, j’évalue d’autres options. Je dois préciser que je suis amateur de pêche et de chasse, et je fréquente régulièrement les chemins secondaires des parcs Papineau-Labelle et de La Vérendrye ainsi que le réservoir Gouin. Alors je cherche un rendement semblable à celui obtenu de mon CX-5. Dans ma ligne de mire : Mazda CX-50, Subaru Forester ou Outback en version Wilderness, Mitsubishi Outlander PHEV. Qu’en pensez-vous ?



— Claude G.

R. Si votre CX-5 vous donne actuellement satisfaction, les déclinaisons Wilderness des Subaru Outback et Forester apparaissent ici superflues. Les modèles « réguliers » vous donneront pleine satisfaction. Puisque vous semblez sensible à réduire l’empreinte environnementale de votre véhicule, le RAV4 Prime (voire le RAV4 Hybrid) et l’Outlander PHEV (prière d’attendre la sortie de la nouvelle génération prévue à l’été 2022) se révèlent un bon achat, mais vous devriez également considérer le Hyundai Tucson PHEV.

UNE REMPLAÇANTE

Q. J’ai une Honda Fit 2011 achetée neuve qui fonctionne à merveille et qui ne nécessite que son entretien régulier. À ma grande déception, il n’est plus possible d’acheter une Honda Fit depuis 2021. Pouvez-vous me proposer un équivalent ? J’ai toujours eu des véhicules Honda, mais la Fit est mon meilleur achat à ce jour.



— Céline G.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda HR-V

R. En effet, la Fit était géniale sous plusieurs aspects, mais n’a pas de descendance, au Canada à tout le moins. Pour retrouver les mêmes attributs, nous vous suggérons le HR-V, lequel dérive très étroitement de la Fit.

VERS LA FLORIDE

Q. Je suis un propriétaire satisfait d’une Mercedes GL 320 2009 Diesel ayant 160 000 km au compteur. Son économie à la pompe est surprenante. J’ai remplacé les pneus « run flat » (roulage à plat) par des pneus ordinaires, je n’ai donc aucune roue de rechange en cas de crevaison et je dois m’en remettre à une bonbonne pour colmater une perforation mineure. Puisque nous envisageons de longs périples vers la Floride, nous considérons le Toyota Highlander Hybrid comme nouveau véhicule. Est-ce un bon choix ?



— Jean-François L.

PHOTO FOURNIE PAR KIA Le Kia Sorento hybride rechargeable 2022

R. Le Highlander Hybrid est en effet un bon choix. Il s’est jusqu’ici révélé très fiable, très sobre à la pompe et robuste. Vous pourriez également envisager les Hyundai Santa Fe PHEV ou encore le Kia Sorento PHEV, qui permettent de les recharger. Ceux-ci proposent une garantie plus généreuse et un habitacle plus valorisant encore, à défaut d’offrir une valeur résiduelle aussi élevée.

L’AVENIR DE L’HYBRIDE

Q. Pensez-vous que les constructeurs vont faire des véhicules hybrides avec 200 km en mode électrique combinés avec essence ? Nous demeurons en Abitibi, des distances d’environ 600 km de Montréal, et le peu de stations de recharge nous incite à acheter à essence ou hybride. Croyez-vous pour bientôt une autonomie de 800 km pour véhicules électriques ?



– Marc C.

PHOTO FREDERIC J. BROWN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La Lucid Air, au salon de l’automobile de Los Angeles, en novembre dernier

R. Il apparaît très peu probable qu’une motorisation hybride atteigne les 200 km d’autonomie. La technologie hybride évoluera encore très certainement au cours des prochaines années, mais demeurera une transition vers le tout-électrique. Quant à une autonomie de 800 km, c’est tout à fait réaliste de le penser. D’ailleurs, Lucid Air offre une autonomie de 832 km… On n’arrête pas le progrès !