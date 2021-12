J’ai 70 ans et je suis bien en forme. Je voudrais changer mon auto et m’acheter un Toyota Corolla Cross. Il faut dire que je conserve mes autos au moins 10 ans. Je me demande si je ne devrais pas attendre un an et acheter la version hybride si la différence de prix n’est pas trop prononcée. Quelle est votre opinion, svp ?