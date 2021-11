Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

L’autre choix

Jusqu’à tout récemment, j’ai toujours eu un véhicule de fonction. Ensuite, j’ai fait l’essai du métro, de l’autobus et de l’autopartage. Je compte bien garder l’option du métro, que je trouve imbattable pour mes déplacements vers le centre-ville. J’ai décidé de m’acheter une auto pour avoir la liberté de mes déplacements pour visiter amis et parents et pour les escapades de vélo et de ski de fond. Étant locataire, après une recherche pour faire la transition électrique, je conclus que c’est précoce. Je regarde donc du côté des VUS sous-compacts : Subaru Crosstrek de base et Toyota Corolla Cross. Compte tenu de l’échéancier de 2035, devrais-je louer ou acheter ? La valeur de revente traditionnellement excellente de ces modèles diminuera-t-elle substantiellement ? Je peux très bien concevoir de garder un véhicule jusqu’à la fin de sa vie utile [...]. J’envisage de prendre ma retraite dans deux ou trois ans. Charlie V.

Bonne idée pour vos déplacements au centre-ville. Quant à l’achat d’un véhicule, pourquoi ne pas lorgner une occasion récente, étant donné que votre véhicule sera essentiellement utilisé pour les loisirs et la famille, que votre retraite approche (que comptez-vous faire alors ?), sans oublier les incertitudes liées à la transition énergétique ? Dès lors, la Crosstrek pourrait s’avérer un choix judicieux. Le Corolla Cross, non, puisqu’il fait ses débuts cette année. En revanche, vous pourriez considérer le C-HR (une traction, cependant) chez Toyota. Si vous préférez un véhicule neuf, nous suggérons de lire notre banc d’essai cette semaine qui traite du Corolla Cross et de ses principaux rivaux.

Boule de cristal

PHOTO WES ALLISON, FOURNIE PAR HONDA Honda Pilot

Est-ce qu’un Honda Pilot électrique rechargeable est envisagé dans un horizon de deux ou trois ans ? Quelle serait sa capacité de remorquage ? Quelle serait son autonomie ? Yves F.

Peut-être, sans doute. Honda ne confirme rien, n’avance rien. Et pour cause, le constructeur japonais change très (trop) souvent d’idées. Il n’y a qu’à regarder son parcours en Formule 1 pour s’en convaincre. Cela dit, il n’est pas impossible de voir apparaître un Pilot ou un modèle équivalent doté d’une chaîne de traction électrique à la suite des accords passés avec la General Motors pour l’utilisation de son architecture électrique Ultium. À noter que la prochaine génération du Pilot sera dévoilée dans quelques mois. Celle-ci proposera une déclinaison hybride à prise rechargeable, si l’on prête foi à la rumeur qui circule.

La bonne occasion

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Venza 2016

Je magasine actuellement un véhicule d’occasion. J’ai trouvé un Toyota Venza Platinum 2016 avec 36 000 km au compteur. Il est comme neuf et est certifié par le concessionnaire de la marque. Est-ce un bon achat ? Serge B.

Il s’agit d’un bon achat, mais vous devez tout de même le faire inspecter par un expert indépendant. Vous devez également contacter votre assureur. Le Venza a déjà été un véhicule très prisé par les cambrioleurs. Enfin, vous devez tenir compte de la consommation de ce véhicule, qui est mû par une mécanique à six cylindres. Le prix de l’essence monte. Et monte encore.

Pour la famille

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Sienna

Avec le prix de l’essence qui grimpe et aussi pour avoir plus de place pour ma famille de trois enfants, je cherche à remplacer notre Ford Escape 2013 (acheté en juillet 2012). Nous avons fait l’essai d’un Kia Sorento PHEV et ça semble intéressant pour nous. Quelle est la fiabilité du véhicule ? Est-ce que d’autres modèles sont équivalents ? Une fourgonnette serait trop grande pour nos besoins. Frédéric L. P.

Difficile de se prononcer sur la fiabilité de ce modèle. Il est relativement nouveau. Tout comme son cousin, le Hyundai Santa Fe PHEV. Vous pourriez, au risque de vous décevoir, jeter un œil à la Sienna (hybride) de Toyota. Elle ne se branche pas, mais cette fourgonnette offre tout de même une consommation inférieure à 7 L/100 km. Elle est dotée d’un rouage intégral et d’un habitacle autrement plus spacieux et fonctionnel que celui de nombreux véhicules « utilitaires » sur le marché. Il est vrai qu’elle est aussi plus volumineuse de quelque 300 mm en longueur. Vous n’aimez pas ? Alors, vous pourriez également considérer le futur Mitsubishi Outlander PHEV, le RAV4 Prime de Toyota ou encore le Hyundai Tucson PHEV.