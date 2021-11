Q. Je possède une BMW 128 2012 que je désire changer pour un véhicule électrique. J’aimerais un véhicule aussi agréable à conduire, mais plus confortable. Que me recommandez-vous ? Est-il préférable d’attendre ou de réserver un véhicule à venir, comme l’i4 de BMW ?



– Amélie B.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. Si l’i4 (à partir de 54 990 $) correspond à votre budget, il s’agit d’une BMW pur jus sur le plan dynamique. Plus massive (plus lourde aussi) et reposant sur un empattement plus long et des voies plus larges que ceux de votre véhicule actuel, elle se révèlera plus confortable.

AVANT OU APRÈS L’HIVER

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Idéalement, il est préférable de ne pas maintenir bas le niveau du réservoir à essence.

Q. J’entrepose le véhicule de ma femme pour la saison hivernale. Vaut-il mieux laisser le réservoir à essence plein ou bas ? Le changement d’huile doit-il être fait pour l’entreposage ou à la sortie du véhicule au printemps ?

– Claude

R. Il vaut mieux remplir le réservoir d’essence (idéalement avec de l’essence super) pour éviter la moisissure et diluer les contaminants chimiques. Vous devriez également songer à un stabilisateur d’essence. Quant à la vidange d’huile, celle-ci doit être faite avant le remisage à l’automne.

ON SE BRANCHE

Q. J’ai une Volkswagen Jetta 2014 entièrement payée, mais j’envisage de la changer pour une voiture électrique en raison du prix de l’essence. J’emprunte souvent le pont de l’A30 et je travaille à 20 km de la maison. J’aime ma Jetta, mais je commence à trouver que je suis assise trop bas. Auriez-vous des conseils à m’offrir ? Devrais-je acheter ou louer ?

– Émilie M.

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda MX-30

R. Si vous parcourez si peu de kilomètres et avez accès à une borne de recharge, vous devriez considérer le MX-30 de Mazda. Plus encore lorsqu’il sera proposé avec un prolongateur d’autonomie (commercialisation prévue au cours de la prochaine année) pour vos déplacements plus longs. Idéalement, mieux vaut louer votre véhicule électrique.

SUBARU ET COMPAGNIE

Q. J’habite dans les Laurentides. Depuis 10 ans, je suis propriétaire d’une Subaru Outback 2012 (170 000 km au compteur). Au cours de l’année prochaine, on aimerait bien changer de véhicule pour un modèle électrique ou hybride. Nous avons beaucoup aimé ce véhicule tant pour sa conduite en hiver que pour son espace de rangement intérieur. À part l’entretien habituel, ce véhicule ne nous a jamais causé de problèmes majeurs. Malheureusement, Subaru n’offre pas de modèle équivalent hybride ou électrique. Il me reste comme option d’attendre encore deux ou trois ans, ce qui m’inquiète un peu. Je n’arrive pas à trouver l’équivalent ailleurs. J’aimerais avoir votre avis pour savoir s’il est raisonnable de la conserver encore quelques années ou quelles seraient les meilleures options possibles. Nous sommes des retraités actifs et notre budget est au maximum de 50 000 $. Merci !

– Philippe L.

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Crosstrek hybride

R. Dans un premier temps, Subaru propose une version hybride à prise rechargeable de sa Crosstrek. Celle-ci, en revanche, n’est pas aussi spacieuse que votre Outback actuelle. Cela dit, Subaru inscrira un premier véhicule entièrement électrique à son catalogue au cours des prochains mois (sortie à la fin du printemps ou à l’été) du nom de Soleterra. L’équivalent ailleurs ? Vous pourriez être intéressé, du côté des véhicules électriques, par l’ID.4 de Volkswagen, par l’Ariya de Nissan (sortie au printemps 2022) ou encore par le duo Ioniq 5/Kia EV6, considérant votre budget, une fois les subventions déduites. Quant aux hybrides rechargeables, vous pourriez naturellement songer au Toyota RAV4 Prime, au futur Mitsubishi Outlander PHEV (sortie au printemps 2022) ou au duo sud-coréen Hyundai Santa Fe/Kia Sorento. Enfin, pour peu que votre véhicule soit correctement entretenu, il n’y a aucun problème à le conserver encore quelques années.