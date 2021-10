Q. J’aimerais avoir vos suggestions pour l’achat d’un véhicule d’occasion certifié. Mes critères sont les suivants : boîte automatique, rouage intégral, garantie du constructeur toujours valide, format compact et un budget autour de 20 000 $. Des suggestions ?



— Julie T.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. Le choix est vaste, mais les deux véhicules qui correspondent à l’ensemble de vos critères sont le Hyundai Tucson et le Kia Sportage des années 2017-2018. Nous vous suggérons cependant de ne pas privilégier la mécanique suralimentée.

BONNE IDÉE OU PAS ?

Q. Je projette d’acheter le RAV4 Prime 2021 de Toyota. Aux dernières nouvelles de mon concessionnaire, l’attente était de deux ans ! La location de ma Prius hybride 2018 se termine en mai 2023. Je devrai donc prolonger normalement ma location de six mois avec l’accord du concessionnaire. J’ai 32 000 km au compteur. On me dit en outre que le marché de l’occasion est avantageux pour le vendeur. Le concessionnaire demande un acompte de 1000 $ pour réserver le véhicule. Est-ce que je ferais une bonne affaire ou devrais-je envisager un autre modèle qui offrirait des avantages semblables ? Si oui, quel modèle suggérez-vous ?

– Normand D.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Toyota RAV4 Prime

R. À l’heure actuelle, il n’existe pas de véritables solutions de rechange (avec motorisation hybride rechargeable) au RAV4 Prime. Cela dit, des constructeurs s’apprêtent à lancer au cours des prochains mois des produits susceptibles de rivaliser avec celui-ci. C’est le cas par exemple de Mitsubishi, qui électrifiera partiellement son nouveau Outlander. Mieux vaut opter aujourd’hui pour le RAV4 Prime en vous assurant que l’acompte est remboursable. Enfin, il est vrai que la valeur marchande des véhicules d’occasion est à la hausse. Le sera-t-elle toujours dans deux ans ? C’est moins sûr.

VILLE ET CAMPAGNE

Q. J’ai déménagé dans la région des Laurentides, et mon nouvel environnement de vie moins urbain me fait découvrir des défauts (traction avant, hauteur du véhicule) à ma Chevrolet Volt 2019 qui, jusque-là, méritait un sans-faute. Je cherche un véhicule hybride rechargeable du même type en version quatre roues motrices, financièrement abordable puisque nous possédons un autre véhicule. Auriez-vous des suggestions ?

– Denis C.

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Crosstrek hybride

R. Bien que son autonomie électrique soit négligeable (environ 30 km), le Crosstrek hybride de Subaru apparaît comme le choix à privilégier en raison de son format compact, de sa motricité et de sa fiabilité générale. Vous pourriez également considérer, mais en location seulement, la Mini Countryman SE hybride.

QUESTION DE TAILLE

Q. Nous songeons de plus en plus à acquérir un véhicule tout électrique dans un avenir rapproché (d’ici la fin de l’année, idéalement). Toutefois, nous avons absolument besoin d’une traction intégrale et, comme je mesure 6 pi 4 po, nous avons aussi besoin d’assez d’espace à l’arrière (les Tesla sont un peu petites…). Dans les véhicules admissibles aux mesures incitatives des deux ordres de gouvernement, outre l’ID.4 de Volkswagen qui ne semble pas pouvoir être disponible avant 18 mois, peut-être plus selon certaines sources, y a-t-il d’autres options ? Sinon, si on regarde les véhicules qui sont au moins admissibles à la subvention provinciale, outre le Ford Mustang Mach-E (que nous n’avons pas encore essayé). Quels seraient nos choix ?

– J.-F. P.

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Mustang Mach-E

R. Le Mach-E de Ford représente un bon choix en effet. Vous pourriez également être intéressé par le Volvo XC40 Recharge ou le futur Ariya de Nissan (commercialisation prévue en fin d’année).