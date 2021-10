Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Accès problématique

Q. La location de ma voiture prend fin dans quelques mois. J’ai toujours eu des berlines. Avec l’âge, je trouve l’accès de plus en plus difficile. Est-ce qu’il y a des véhicules plus hauts qui ne sont pas des VUS ? Le confort et l’économie sont des critères importants.

Gilles H.

R. Le marché de la berline s’effondre, vous le savez. Dans les catégories populaires, vous pourriez être intéressé par une familiale… La Subaru Outback, qui n’est pas un VUS à proprement parler, offre une garde au sol élevée susceptible de rendre l’accès et la sortie plus aisés. Du côté des berlines, nous vous suggérons de jeter un œil à la Toyota Camry ou à la Hyundai Sonata.

Un choix sûr

Q. Nous achèterons bientôt une camionnette afin de remorquer notre petite roulotte de 3000 livres et de transporter nos vélos et nos kayaks. Nous voulons un véhicule fiable, confortable et économique. Nous hésitons entre le Honda Ridgeline et ses concurrents, le Ford Maverick et le Hyundai Santa Cruz. Qu’en pensez-vous ?

Claude V.

PHOTO CHRIS TEDESCO, FOURNIE PAR HONDA Honda Ridgeline Sport 2021

R. Le Honda Ridgeline est assurément une valeur très sûre, confortable et plutôt économique malgré la présence d’un moteur V6 qui ne consomme guère davantage que certains quatre-cylindres turbocompressés. Cependant, il faut savoir que le modèle actuel sera renouvelé très prochainement. Quant au Santa Cruz, il offre — tout comme le Honda — une capacité de remorquage amplement suffisante pour vos besoins (5000 livres), mais sa fiabilité n’est pas encore éprouvée. Des trois véhicules mentionnés, le Hyundai bénéficie cependant de la garantie la plus généreuse. Quant au Maverick, l’essai sera réalisé très prochainement. Comme vous le savez sans doute, sa capacité de remorquage est inférieure à celle de Honda et de Hyundai, mais convient parfaitement à vos besoins. À noter que ce commentaire ne s’applique pas à la motorisation hybride, capable de tracter une charge de 2000 livres. À la condition de ne pas cocher toutes les options offertes, le Ford est, de loin, le plus attractif des trois sur le plan financier et le plus sobre à la pompe.

Trop tôt

Q. Nous possédons un BMW X5 et envisageons l’achat d’un véhicule plus compact, mais tout aussi confortable et performant. Je souhaite comparer les dimensions du X5, du Porsche Macan S et du nouveau Macan Électrique offert en 2023. Avez-vous des données sur ce dernier ? Notre espace de stationnement est exigu.

Marc

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Porsche Macan

R. Le X5 ne boxe pas dans la même catégorie que le Macan. Le X3 de BMW se compare plus avantageusement au petit utilitaire de Porsche. Cela dit, aucune information n’a véritablement filtré sur le présumé Macan Électrique (Porsche songe à lui donner un autre nom), dont la commercialisation devrait commencer en 2023. Ce modèle en devenir reposera sur une architecture élaborée par Porsche (nom de code PPE), qui la partagera ensuite avec des marques du groupe Volkswagen (Audi et Bentley, notamment). La sortie de ce modèle devrait coïncider avec le lancement d’une nouvelle génération de Macan (essence). Conséquemment, il est trop tôt pour établir des comparaisons entre ces modèles.

Trois pour un

Q. Quel serait le meilleur choix pour passer de trois véhicules à un seul, sans pénaliser la pratique de mes activités actuelles ? Présentement, j’ai un Honda CR-V 2016 (très logeable), pour le chalet dans les Laurentides, un Suzuki Grand Vitara 2011, pour les excursions de pêche au printemps et pour tracter une roulotte Alto de 21 pi (2100 lb) une fois par année, et une Volkswagen Golf Sportwagon 2018, pour le plaisir de conduire. Pour l’heure, j’hésite entre un Toyota RAV4 Trail, une Subaru Outback Wilderness ou un Jeep Cherokee Trailhawk. Utopique ou réaliste ?

Yves B.

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Outback Wilderness 2022

R. De tous vos choix, l’Outback Wilderness apparaît comme le compromis idéal. Elle est plus agréable à conduire et moins bruyante que le RAV4 Trail et plus fiable et moins étriquée que le Cherokee Trailhawk.