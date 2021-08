Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois

Rassurer

Q : J’ai actuellement en location une Lincoln MKZ hybride 2017 et mon bail se termine le 30 septembre prochain. L’odomètre indique un peu moins de 60 000 km. Je n’ai eu à ce jour aucun problème avec ce véhicule et la faible consommation de carburant est ahurissante. Comme je prendrai prochainement ma retraite et que je ne prévois pas l’utiliser énormément au cours des prochaines années (moins de 6000 km/an), que pensez-vous d’utiliser l’option de rachat à terme qui s’élèverait à 17 500 $ (plus les taxes) ?

Martin GG.

R : Même une fois les taxes additionnées, il s’agit d’une bonne affaire. Pourquoi ne pas la conserver considérant votre utilisation et son rendement ?

L’autre VW

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN La Volkswagen Eos

Q : Je désire avoir une décapotable usagée. Après mes recherches, j’aime bien la Volkswagen Eos. Ce sera mon seul véhicule, hiver comme été. Est-ce un bon véhicule ? Quels sont ses points forts et ses points faibles ? Quelle année me conseillez-vous ?

Guylaine

R : Un bon véhicule, oui, mais la complexité et le coût potentiel des réparations de son toit n’en font pas une bonne affaire pour autant. En outre, ce véhicule consomme beaucoup en raison de son poids élevé et ne carbure qu’à l’essence Super. Nous vous suggérons plutôt de lorgner vers une Beetle 2017 (sans doute la meilleure année) pour rouler cheveux au vent.

L’importance du rouage intégral

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Le Subaru Outback

Q : Je suis actuellement propriétaire d’un Honda CR-V 2008 équipé de quatre roues motrices avec 114 000 km au compteur et en excellente condition. J’entends éventuellement en faire cadeau à mon petit-fils qui aura 18 ans sous peu. Comme je conduis peu, je me questionne sur l’importance, lors de l’achat de ma prochaine voiture neuve, d’obtenir la traction intégrale. À en croire bien des amis, il serait impensable de rouler l’hiver sans celle-ci. Je suis très indécis face à cette question.

André T.

R : Impensable ? Pendant des décennies, nous avons affronté l’hiver avec des propulsions et des tractions qui entraînaient des roues chaussées de pneus d’été ou quatre-saisons. Non, le rouage intégral n’est pas indispensable avec le développement du correcteur de stabilité électronique (désormais obligatoire) et de l’antipatinage. Cela dit, cette aide à la conduite procure un filet de sécurité additionnel sur une chaussée à faible coefficient d’adhérence et une meilleure motricité. Il assure également une meilleure valeur à la revente, surtout si le véhicule est un camion léger (utilitaire ou camionnette). En contrepartie, malgré les dernières avancées techniques, ce mode d’entraînement entraîne une augmentation de la consommation de carburant.

Plaisir coupable

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Taos

Q : Je veux prochainement acheter ou louer une nouvelle voiture. J’ai 70 ans. Au cours des 30 dernières années, j’ai conduit deux Honda Civic qui ne m’ont jamais causé d’ennuis. Cette fois-ci, je voudrais me faire plaisir en m’offrant un petit VUS. Je le veux très confortable, avec un coffre de bonne dimension, sans trop de technologie et avec quatre roues motrices. Je compte voyager, l’hiver prochain, entre la Rive-Sud et les Cantons-de-l’Est sur une base hebdomadaire. Je pense au Mazda CX-30, au Volkswagen Taos et au Subaru Crosstrek. Avez-vous d’autres suggestions ? Devrais-je acheter ou louer compte tenu de mon âge ?

Francesca B.

R : Votre âge ? Vous êtes toute jeune encore. Bien sûr que vous pouvez toujours envisager la location. Quant à vos choix, ils sont tous très bons. Des trois véhicules mentionnés, le Taos apparaît le plus confortable. Le plus volumineux aussi. Avez-vous besoin d’autant d’espace ? Aussi, le Taos est un nouveau modèle et malgré la présence de plusieurs composants éprouvés, il est encore trop tôt pour se prononcer sur sa fiabilité. Cela dit, des trois véhicules mentionnés, il est celui qui propose la meilleure garantie (4 ans/80 000 km). Vous pourriez également songer au Buick Encore GX.