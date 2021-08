Q. Nous louons une Audi A3 décapotable jusqu’en septembre 2023. Nous roulons peu (21 000 km en ce moment) et c’est notre seule voiture. Comme ce modèle ne se fait plus en décapotable et que nous l’adorons, la grande question est : devrions-nous l’acheter et, surtout, acheter la prolongation de garantie ? Je sais qu’au terme de la location, cette garantie est ultradispendieuse. Donc devrions-nous songer à l’acheter immédiatement ? Merci !



- Andrée V.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. L’échéance de votre bail n’est que dans deux ans. On ne pourra jamais vous reprocher de ne pas faire preuve de prévoyance. C’est bien, mais pourquoi ne pas attendre encore un peu pour voir si la lune de miel entre vous et votre véhicule tourne court ? Chose certaine, l’A3 est un modèle abouti, relativement fiable et conçu à l’aide de composants éprouvés et communs à bien des produits au sein du groupe Volkswagen. Si vous deviez arrêter votre décision aujourd’hui, le conseil serait d’acheter votre cabriolet et de rejeter la garantie prolongée. À ce sujet, rappelons que le prix de celle-ci peut (et doit) faire l’objet d’une négociation.

DES JUMEAUX

Q. Nous attendons des jumeaux sous peu et nous avons un enfant de 9 ans. Nous prévoyons faire l’achat d’un véhicule sept passagers afin de nous permettre d’accueillir les amis des enfants dans l’avenir. Nous souhaitons absolument éviter la fourgonnette. Il semblerait qu’il soit extrêmement difficile de trouver un vrai sept passagers qui soit luxueux, fiable et plaisant à conduire tout en étant raisonnable sur la consommation d’essence. Auriez-vous des suggestions pour nous ?

– Gabrielle

R. Dans un premier temps, nos félicitations ! Dans un second, et au risque de vous déplaire, une fourgonnette est tellement plus rationnelle dans votre situation. Celle-ci offre tellement plus d’espace et a été conçue pour répondre à la famille. Si jamais vous la considérez, la Sienna de Toyota représente assurément votre meilleur choix, car elle correspond à l’ensemble de vos critères. Elle est luxueuse (version Limited), fiable, plaisante à conduire (autant qu’un VUS), ne craint pas les bordées de neige (rouage intégral) et économique à la pompe (motorisation hybride). Vous avez le droit de ne pas être d’accord avec ce choix. Dans ce cas, il faut vous orienter vers un VUS sept places ; parmi ceux-ci, vous pourriez considérer le Chevrolet Traverse, le Kia Telluride, le Honda Pilot et le Volkswagen Atlas.

SUBARU ÉLECTRIQUE

Q. Dans la foulée de votre banc d’essai sur la Subaru Outback Wilderness, est-ce que Subaru planche sur des versions électriques de ses différents modèles ?

– Marc D.

R. Subaru, comme l’ensemble de l’industrie automobile, planche sur des véhicules électriques. Subaru a déjà annoncé la venue de son premier véhicule, le Solterra. Celui-ci sera produit conjointement avec Toyota et ses dimensions extérieures s’apparentent à celles de l’actuelle Forester. Ce premier véhicule électrique de Subaru devrait apparaître sur le marché à l’été 2022.

UNE PETITE GÊNE

Q. Nous travaillons sur la route et devons faire beaucoup de kilomètres avant de commencer notre travail. Nous habitons dans la montagne, et l’hiver, un VUS avec traction intégrale est essentiel. On aime aussi la conduite directe des allemandes. Nous désirons le confort que malheureusement les sièges de notre Subaru Outback n’offrent pas. Après beaucoup de séances de chiro et d’ostéopathes, nous retenons l’Audi Q4, le Volvo XC40 ou le BMW X3 (malgré une certaine gêne à vivre avec l’image arrogante de ces marques). Selon vous, quel serait le meilleur choix, ou avez-vous d’autres suggestions à nous faire ?

– Marthe

R. Le Q4 e-tron est l’intrus dans votre liste. Il s’agit d’un véhicule entièrement électrique qui sera visible dans les concessionnaires à la fin de l’automne. Difficile de le recommander, dans la mesure où nous ne l’avons pas essayé. Le Volvo XC40 (également offert en version électrique sous le nom de Recharge) est un véhicule sobre, agréable à conduire au quotidien et doté de nombreuses astuces intérieures. Par rapport à un X3 et sans doute au Q4 e-tron, le Volvo est celui offrant les sièges les plus agréables de l’industrie. En contrepartie, le XC40 n’offre pas un rouage à quatre roues motrices aussi réactif que ceux de l’Audi et du BMW (ne craignez rien, vous pourrez circuler en toute quiétude sur les roues montagneuses et enneigées) ni une conduite aussi enlevante. Résumons-nous maintenant. Pour les raisons indiquées, nous ne pouvons vous recommander le Q4 e-tron. Entre le X3 et le XC40 ? Si le dynamisme du comportement figure en tête de vos critères, le BMW l’emporte. En revanche, pour le confort et la qualité des sièges, optez pour le Volvo. Enfin, si l’image de ces marques vous gêne, vous pourriez songer au RDX d’Acura ou encore au futur NX de Lexus.