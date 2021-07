Q. La famille s’étant agrandie, nous aimerions troquer notre Mazda CX-5 2016 pour un véhicule sept passagers hybride ou électrique. Quels sont les meilleurs modèles côté qualité-prix ?



— Florence

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. Plusieurs choix s’offrent à vous si vous optez pour la technologie hybride. Parmi les meilleurs modèles de la catégorie : le Toyota Highlander, le Kia Sorento et le Hyundai Santa Fe. Vous pourriez également envisager la Sienna, de Toyota, pour plus d’espace intérieur.

DISCRÉTION

Q. Outre le Lightning tout électrique et le F-150 powerboost hybride, est-ce que Ford prévoit ajouter un F-150 hybride rechargeable à sa gamme pour 2022 ?

– Yannick S.

PHOTO FOURNIE PAR FORD MOTOR COMPANY Ford F150 2020

R. Ford, tout comme les autres constructeurs, demeure discret sur ses projets. En revanche, à moins d’un revirement aussi spectaculaire qu’inattendu, le catalogue du F-150 2022 ne s’enrichira pas d’une motorisation hybride rechargeable. Et tout laisse croire que cette technologie ne figure pas au calendrier du constructeur américain, qui souhaite accélérer l’électrification de sa gamme.

LA BONNE OCCASION

Q. J’hésite entre deux modèles d’occasion 2019 : Nissan Morano ou Kia Sorento. Je parcours en moyenne 25 000 km par année, dont un voyage en Floride. Je ne remorque jamais. J’ai l’habitude de conserver la voiture au moins huit ans.

– Alain L.

PHOTO FOURNIE PAR KIA MOTORS Kia Sorento

R. Considérant votre kilométrage annuel et l’utilisation que vous comptez faire du véhicule, le Sorento apparaît le meilleur choix en raison de sa garantie plus étendue, de sa fiabilité éprouvée, de sa meilleure visibilité et de ses accessoires souvent plus nombreux. Avec le V6, la consommation est toutefois à peine meilleure que celle du Murano.

AUCUNE HÉSITATION

Q. Nous avons comme deuxième véhicule un Mazda5 (2007). Nous aimerions le changer pour un petit cabriolet. Nous hésitons entre deux voitures d’occasion : une Volkswagen Beetle et une Fiat 500. Que nous conseillez-vous ?

– P. J.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Beetle décapotable 2019

R. Sans hésitation aucune, la Volkswagen. Celle-ci se révèle autrement plus fiable et plus confortable que la petite italienne. Celle-ci est plus amusante, certes, mais trop faiblement appuyée (disponibilité des pièces, par exemple) par son distributeur.