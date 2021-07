Jeep jouit d’une formidable rente de situation. Ce Grand Cherokee ne représente que la quatrième évolution d’un modèle apparu voilà 30 ans. Tout bien calculé, une nouvelle génération tous les 10 ans. Rares sont les produits qui peuvent se permettre un rythme de renouvellement aussi tranquille, qui participe d’autant à la légende de cette marque qui ne se satisfait plus de reléguer loin derrière la concurrence en tout-terrain.

Avec ou sans L, la direction de Jeep reconnaît que le nouveau Grand Cherokee reprend vis, boulons et moteurs de l’ancien, mais jure que l’architecture, elle, procède à partir d’une feuille (pratiquement) vierge. Auf wiedersehen à la plateforme qu’il empruntait depuis 2011 à la Mercedes ML. Dites plutôt buongiorno à Giorgio, nom donné à la structure élaborée par Alfa Romeo de laquelle les concepteurs ont puisé leur inspiration.

PHOTO STELLANTIS, FOURNIE PAR JEEP Jeep Grand Cherokee L 2021

Soucieux d’atténuer son empreinte écologique, le Grand Cherokee L adopte des matériaux plus légers, aiguise son profil pour mieux fendre l’air et mobilise toutes les astuces pour réduire sa consommation, sans véritablement y parvenir… Le V6 de 3,6 L ingurgite en moyenne plus de 13 L aux 100 km et donne souvent l’impression d’en avoir plein la culasse à remuer ce véhicule de sa position statique. La faible progressivité de la pédale d’accélérateur accentue aussi cette impression d’apathie.

PHOTO STELLANTIS, FOURNIE PAR JEEP Le Grand Cherokee L se révèle d’une stabilité rassurante et d’une rigidité qui l’est tout autant.

Cela dit, il importe de nuancer ces critiques. Le modèle à l’essai était un véhicule de préproduction. Donc, pas forcément conforme aux modèles qui sont livrés ces jours-ci chez les dépositaires de la marque. De plus, si la consommation moyenne apparaît décevante, il faut rappeler qu’elle n’en demeure pas moins « compétitive » face aux autres véhicules de ce segment (voir l’écran « La concurrence »).

Pour le gros travail

Bien qu’il ne soit pas un passage obligé, le V8 de 5,7 L se trouve, rappelons-le, également au catalogue. En raison de son couple plus élevé, ce moteur mérite considération, car il permet au Grand Cherokee L de se mouvoir avec plus de souplesse et de tracter des charges encore plus lourdes.

PHOTO FCA, FOURNIE PAR JEEP Le V6 de 3,6 L ingurgite en moyenne plus de 13 L aux 100 km et donne souvent l’impression d’en avoir plein la culasse à remuer ce véhicule de sa position statique.

Il faut s’attendre en contrepartie à une hausse de consommation de quelque 2 L/100 km (et la pollution qui vient avec), et ce, en dépit de la présence d’un système de désactivation des cylindres. Une version hybride à prise rechargeable est attendue pour la déclinaison L (le Grand Cherokee en bénéficiera), mais celle-ci ne sera sans doute pas lancée avant un an ou deux.

Le Jeep Grand Cherokee L en bref Fourchette de prix : de 52 495 $ à 74 495 $

Visible dans les concessions : maintenant

On aime



Présentation soignée

Aptitudes hors route

Suspension pneumatique agréable



On aime moins



Moteur V6 à la traîne

Consommation décevante

Manque d’agilité



Notre verdict



Beaucoup de compromis pour respecter la tradition « passe-partout » de la marque.

Au volant du Grand Cherokee L, on hume le cuir et on caresse le pavé tactile, mais, si le besoin s’en fait sentir, rassurez-vous, le véhicule n’hésitera pas à tâter des pneus le sous-bois détrempé ou à plonger dans la gadoue.

Parfum d’aventure garanti, mais dans le confort d’un habitacle climatisé.

Qu’un produit Jeep soit adapté au tout-terrain ne constitue pas vraiment une surprise. L’originalité se trouve plutôt dans le fait d’offrir la carte d’accès la plus simple pour explorer la planète.

PHOTO FCA, FOURNIE PAR JEEP Les sièges avant procurent un confort agréable et un maintien adéquat étant donné la nature familiale de ce véhicule.

De fait, le Grand Cherokee L se révèle d’une stabilité rassurante et d’une rigidité qui l’est tout autant. La suspension pneumatique contribue aussi bien à l’agrément qu’au confort de ce véhicule taillé pour les longs trajets autoroutiers.

PHOTO STELLANTIS, FOURNIE PAR JEEP La suspension pneumatique contribue aussi bien à l’agrément qu’au confort de ce véhicule taillé pour les longs trajets autoroutiers.

La direction, que certains jugeront un peu lourde au départ, ajoute à la confiance ressentie à ses commandes. Et n’eût été les compromis nécessaires pour le certifier « Trail Rated » (classé pour les sentiers), sans doute le Grand Cherokee aurait-il bénéficié d’un train avant moins paresseux.

Élégance intérieure

Dans sa configuration L, le Grand Cherokee peut accueillir jusqu’à sept personnes sous son toit selon l’aménagement de la rangée médiane (baquets ou banquette). Celle-ci se trouve montée sur des rails pour accroître ou réduire les places « du fond », où seulement des enfants en bas âge aimeront voyager sur de longues distances.

PHOTO STELLANTIS, FOURNIE PAR JEEP Les sièges de la rangée médiane sont offerts en version baquets ou en banquette.

La visibilité dans l’ensemble est bonne grâce à une ceinture de caisse abaissée. L’accès à bord est relativement aisé, quoique certaines personnes trouveront la marche plutôt haute, et ce, malgré la possibilité (suspension pneumatique) d’abaisser la garde au sol. La dimension du coffre se compare avantageusement à la concurrence, sans se montrer plus généreuse pour autant.

PHOTO STELLANTIS, FOURNIE PAR JEEP Ce Jeep est adapté au tout-terrain, mais cela ne constitue pas vraiment une surprise.

À l’avant, plus que partout ailleurs dans ce vaste habitacle, on aime la qualité des détails et le soin apporté au choix des matériaux.

PHOTO FCA, FOURNIE PAR JEEP La dimension du coffre se compare avantageusement à la concurrence, sans se montrer plus généreuse pour autant.

Les sièges avant procurent un confort agréable et un maintien adéquat étant donné la nature familiale de ce véhicule. Le pavé tactile se double de certaines commandes encore jugées indispensables par les consommateurs (le bouton servant à régler le volume des médias numériques, par exemple).

PHOTO STELLANTIS, FOURNIE PAR JEEP Seulement des enfants en bas âge aimeront voyager sur de longues distances dans les places « du fond ».

Imposant, lourd (plus de 2 tonnes, bien pesées), haut et handicapé par sa consommation, le Grand Cherokee L impose sa conception de la conduite automobile. Il déteste les à-coups, tient en horreur les brusques changements d’appui, les virages serrés. En contrepartie, il offre une capacité de remorquage au-dessus de la moyenne, des aptitudes en tout-terrain qui déroutent la concurrence et un équipement complet.

Une première version hybride rechargeable

PHOTO STELLANTIS, FOURNIE PAR JEEP Jeep Cherokee 4Xe

La version « ordinaire » (lire cinq places) du Grand Cherokee sera visible dans les salles d’exposition plus tard au cours de l’année. Plus courte et plus légère, elle sera la première au sein de la gamme de cet utilitaire à étrenner une motorisation hybride rechargeable. La direction de la marque américaine ne dit rien pour l’instant sur la disponibilité de cette mécanique à bord de la L (à l’essai) à court ou à moyen terme. Seule certitude, Jeep compte offrir une déclinaison électrifiée de chacun de ses modèles d’ici 2025.

Toujours un V8 au catalogue

PHOTO FCA, FOURNIE PAR JEEP Jeep Grand Cherokee L 2021

À contre-courant de la tendance dans le segment des utilitaires multiplaces, Jeep inscrit toujours un V8 au catalogue du Grand Cherokee. D’une cylindrée de 5,7 L, ce moteur est sans doute celui qui sied actuellement le mieux au Grand Cherokee L.

Fiche technique

Moteurs :

V6 DACT 3,6 L atmosphérique : 293 ch à 6400 tr/min, 260 lb-pi de couple à 4000 tr/min V8 ACC 5,7 L atmosphérique : 357 ch à 5150 tr/min, 390 lb-pi de couple à 4250 tr/minPoids : 2113 kg (V6), 2370 kg (V8)

Rapport poids-puissance : 7,21 kg/ch (V6), 6,63 kg/ch (V8)

Capacité maximale de remorquage : 2812 kg (V6), 3266 kg (V8)

Boîte de vitesses : automatique 8 rapports

Mode d’entraînement : 4 x 4



Pneus :

265/60R18 (Laredo, Limited)

265/50R20 (Overland et Summit)Capacité du réservoir, essence recommandée : 87 L, ordinaire

Consommation : 13,3 L/100 km (V6)



Dimensions :

Empattement : 3091 mm

Longueur : 5204 mm

Hauteur : 1815 mm (avec suspension automatique)

Largeur : 1979 mm (rétroviseurs extérieurs exclus)