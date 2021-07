Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Q. Nous sommes propriétaires d’un Kia Soul électrique 2021 depuis environ trois mois et nous en sommes très satisfaits. Il n’a pas beaucoup de kilomètres au compteur, car nous roulons peu. Depuis le début, nous le chargeons avec une prise électrique domestique et n’avons jamais utilisé les bornes rapides ou ultrarapides. Est-ce dommageable ou non ? Est-ce qu’on peut continuer ainsi et à l’occasion charger autrement, par exemple en voyage ?



— Diane C. S.

R. Il n’y a aucun problème à utiliser une prise domestique. Bien que le temps de recharge soit beaucoup plus long, ce type de recharge aurait, selon certaines études, un impact positif sur la longévité de la batterie.

POUR LA MONTAGNE

Q. Nous voulons acheter un véhicule électrique à quatre roues motrices. C’est important pour nous, car nous vivons dans une région montagneuse. Existe-t-il des modèles sur le marché avec cette caractéristique ? Devrions-nous attendre les nouveaux modèles de 2022 ?

– S. Lecompte

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo XC40 Recharge

R. Il existe actuellement une profusion de véhicules électriques dotés d’un rouage intégral. Parmi ceux-ci, mentionnons le Ford Mustang Mach-E, le Volvo XC40 Recharge, la Polestar 2 et les Tesla, pour ne nommer que ceux-là. D’ici l’automne, vous pourrez également considérer les Volkswagen ID.4, Kia EV6, Ioniq 5 et Nissan Ariya.

POUR BIENTÔT ?

Q. Il y a quelques mois, Nissan a annoncé et lancé en grande pompe le nouveau Frontier, dont l’arrivée était prévue au cours de l’été. Depuis, plus rien. Que se passe-t-il ?

– Daniel C.

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Frontier

R. La sortie du Frontier était initialement prévue pour l’été, en effet. Comme bien d’autres nouveautés, la pénurie de microprocesseurs et la pandémie ont entraîné des retards. Selon la porte-parole de Nissan Canada, cette camionnette fera ses débuts dans les salles d’exposition de la marque à la fin du mois de septembre prochain.

ATTENDRE ENCORE ?

Q. J’ai en location une Audi A4 2018 S-Line technik manuelle avec 42 000 km au compteur et dont le contrat se termine en avril 2022. L’idée de passer à l’électrique avec le nouveau Q4 m’a effleuré l’esprit, mais le contexte de pénurie de microprocesseurs et le peu d’information du concessionnaire me retiennent. Devrais-je attendre et racheter l’A4 ?

– François M.

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi Q 4 e-tron

R. Pourquoi ne pas attendre encore un peu ? Les premières livraisons canadiennes du Q4 e-tron devraient commencer à la fin de l’automne. Si vous souhaitez vraiment vous procurer ce modèle, vous pourriez sans doute trouver un arrangement avec votre concessionnaire pour prolonger votre location actuelle.