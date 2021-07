Trucs et conseils

L’automobile en questions : neuve et hybride

Q. Ma Honda Accord 2005 m’a très bien servie jusqu’ici, mais certaines choses mineures coûtent très cher à réparer, même avec des pièces usagées. À près de 80 ans, j’ai donc décidé de me procurer une voiture neuve. Mes amis ont opté pour des Hyundai Tucson ou Honda CRV, que je trouve trop gros. J’ai aussi décidé de me procurer une voiture hybride. La X1 de BMW me plaît en raison de sa taille et de la simplicité de son instrumentation et de son tableau de bord, mais sa fiabilité ne m’inspire pas confiance. Lors d’une visite chez un concessionnaire Lexus, j’ai eu un coup de cœur pour l’UX 250h. Mes déplacements se font surtout en ville et dans un rayon d’une heure. Et je n’ai que rarement des passagers. Que pensez-vous de ce choix ? — Christine P.