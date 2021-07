Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Fiabilité inoxydable ?

Q : Bonjour. Est-ce que la qualité des voitures de marque Lexus (je sais que c’est une filiale de Toyota) est aussi exceptionnelle que celle des Toyota ? J’arrive à la fin de mon troisième cycle de 10 ans avec ma troisième Toyota (deux Camry et une Venza) et je n’ai eu aucun bris avec aucune d’elles avant la dixième année. Comme aucune Venza hybride enfichable n’est encore annoncée, je pense à me procurer le futur Lexus NX enfichable. Est-ce que la fiabilité des Lexus est aussi exceptionnelle que celle des Toyota ? — Françoise R.

R : La réponse courte est oui. De manière générale, le groupe japonais avance des solutions techniques éprouvées, donc fiables. De plus, les Lexus offrent une garantie plus généreuse (4 ans/80 000 km).

Retour sur les sentiers asphaltés

PHOTO A. J. MUELLER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jeep Renegade Trailhawk 2015

Q : J’ai un Jeep Renegade 2015, acheté en janvier 2016, qui a 59 000 km et qui est entièrement payé. Selon un site de véhicules d’occasion, sa valeur est estimée à 15 000 $. Compte tenu de la réputation douteuse du véhicule par rapport à d’autres de la même catégorie, ferais-je mieux de profiter immédiatement de sa valeur de revente et de me procurer un véhicule neuf de même catégorie ? Si oui, que me recommandez-vous comme véhicule ? J’ai 77 ans et je privilégie le confort et la sécurité. — Jean L.

R : Pourquoi pas ? Il existe en effet d’autres véhicules dans ce segment (utilitaires de poche) qui collent davantage aux critères recherchés. Parmi ceux-ci, nous vous suggérons de jeter un œil au Buick Encore GX, au Kia Seltos ou encore au Mazda CX-30.

Monétiser sa location

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Audi A4 Quattro

Q : Le contrat de ma Audi A4 2.0T Quattro 2017 arrive à terme dans cinq semaines. J’ai 60 000 km au compteur sur le total prévu dans mon contrat de 80 000 km. Ma valeur résiduelle est de 22 425 $. Serait-il approprié de faire un rachat pour revendre ensuite la voiture moi-même ? Sur les sites de vente, les prix demandés pour des véhicules identiques au mien sont de 26 000 $, ce qui me permettrait de tirer un profit des 20 000 km non parcourus. Sinon, le concessionnaire reprendra mon auto sans compensation pour tous ces kilomètres non utilisés, mais payés au cours des quatre ans de ma location. Je ne prévois pas acheter de nouveau véhicule à court terme. — Liliane B.

R : Votre raisonnement est excellent. En effet, vous n’obtiendrez aucune compensation financière pour votre faible kilométrage. Compte tenu de la vigueur actuelle du marché de l’occasion, pourquoi ne pas profiter de cette occasion favorable et revendre votre véhicule ou le conserver encore quelques années ?

Kayak et électricité

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Chevrolet Bolt EUV

Q : Nous envisageons de remplacer notre Volvo S60 2012 par un véhicule électrique et nous regardons plus particulièrement la Bolt et le Kona. Auriez-vous une recommandation ? Nous transportons deux kayaks : est-ce possible sur ce genre de véhicule ? Merci ! — Pierre D.

R : Deux bons choix, mais oh que d’autres véhicules électriques méritent également d’être considérés ! L’automne prochain, par exemple, débarqueront les ID.4 de Volkswagen, Ariya de Nissan et 5 d’Ioniq (une nouvelle filiale de Hyundai). Mais revenons à vos deux choix. La Bolt est sans doute la meilleure en raison de sa conception (elle a été conçue dès le départ pour être mue par un propulseur électrique) et de son prix.