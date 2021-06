Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Q : J’ai une Toyota Corolla 2003 avec 117 000 km au compteur. En blaguant, je dis qu’elle sera bientôt vintage ! Mais il est plus que temps de penser à une autre voiture. J’ai 75 ans et, comme vous voyez, je roule très peu. Je regarde encore la Corolla chez Toyota. Est-ce un bon choix ? Sinon, qu’est-ce qui pourrait durer aussi longtemps ? Et dois-je louer ou acheter ?

Mariem M.

R : La Corolla représente un très bon choix et, idéalement, vous devriez l’acheter, en raison de votre utilisation et du soin que vous semblez porter à son entretien.

Q : J’ai actuellement un Infiniti QX50 2017 loué en juillet 2018 à l’état neuf. Ma location se termine en juillet 2022 et j’aurai à ce moment environ 35 000 km au compteur. La valeur résiduelle est de 20 000 $. Est-ce que je devrais l’acheter ou le remettre ? Je n’ai jamais eu de problème et j’en suis satisfait. Votre avis ?

Serge P.

R : Votre véhicule est pratiquement neuf, il vous donne satisfaction et le prix demandé est inférieur à celui du marché. Gardez-le !

Q : Nous avons des voitures hybrides de Toyota depuis 2010 : une Prius Prime et un Lexus RX450h 2011. J’ai un choix à faire : échanger le RX450h 2011 (109 000 km) contre un autre Lexus 2019 RX450h d’occasion, ou bien un RAV4 Prime 2021 technologie+ pour un débours sensiblement équivalent. Nous roulons environ 10 000 km par année avec chaque véhicule. Nous utilisons le RX pour un voyage en Floride annuellement. Nous valorisons le volet « vert » et recherchons confort et fiabilité. Nous gardons nos voitures huit ans. Nous considérerons un véhicule électrique dans deux ou trois ans.

Yves B.

R : Le RAV4 Prime est-il immédiatement disponible ? Considérant votre kilométrage annuel et celui parcouru par votre RX450h actuel, pourquoi vous en départir ? Pourquoi ne pas attendre les deux ou trois ans et faire alors le saut vers le tout-électrique ? Cette solution est plus économique. Mais si vous souhaitez vraiment changer, le RX450h représente sans doute votre meilleur choix en raison de son confort et de son insonorisation.

Q : Je dois changer de voiture et je suis dans le néant le plus total. Cela fait 12 ans que j’ai un Mazda5 que j’adore, mais malheureusement, il ne s’en fait plus. Je cherche donc un véhicule comparable. J’adore l’espace intérieur. Je fais 5 pi 9 po et je pèse 360 lb. Je souhaiterais que le véhicule soit plus compact qu’une fourgonnette. J’aime les portes coulissantes et le fait que je peux facilement mettre un fauteuil roulant dans le coffre. Je cherche un véhicule similaire, si possible électrique ou hybride, sans que ce soit un VUS ou une fourgonnette traditionnelle.

Catherine V.

R : Pourquoi ne pas songer à une occasion dans l’attente d’un véhicule (le futur VW Combi électrique, par exemple) susceptible de correspondre plus adéquatement à vos critères ? Vous pourriez alors vous procurer un Mazda5 plus récent et bénéficier de portes coulissantes. Celles-ci sont actuellement exclusives au marché de la fourgonnette. Vous pourriez également songer au Ford C-Max Energi (un hybride rechargeable), dont la commercialisation s’est arrêtée en 2018 au pays.