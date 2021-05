Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Un été électrique

Q : Je conduis des Mazda MX-5 depuis l’âge de 30 ans et maintenant, à 62 ans, j’espère que ma cinquième MX-5 sera hybride ou électrique. Y a-t-il du développement à venir à ce sujet chez Mazda ?

Pierre L.

R : En toute franchise, les chances sont minces de voir apparaître à court ou à moyen terme une MX-5 entièrement électrique. Pour l’heure, Mazda prévoit entamer la commercialisation de son premier véhicule électrique tard à l’automne (MX-30), mais aucune autre information n’a transpiré sur un autre véhicule. Soulignons que dans cette catégorie (roadster), seulement Tesla a annoncé la commercialisation d’un cabriolet sportif dans les prochains mois.

On branche

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Leaf 2019

Q : Je ne sais plus quoi penser. J’aimerais me procurer une compacte électrique, mais mon entourage me dit que c’est plus polluant qu’une compacte à essence. J’ai besoin d’une petite citadine (d’occasion) de dépannage seulement et je ne prévois pas faire plus de 5000 km annuellement. Selon vous, quel serait le meilleur achat pour une 2018-2019 d’un point de vue écologique ?

Julie N.

R : Au risque de m’attirer les foudres de votre entourage, l’usage d’un véhicule électrique au Québec est beaucoup moins polluant que l’utilisation d’un autre doté d’un moteur à essence. Vous pourriez opter pour de nombreux véhicules, dont la Chevrolet Bolt, la Nissan Leaf ou encore la Volkswagen e-Golf.

Temps de la retraite

PHOTO FOURNIE PAR MITSUBISHI Mitsubishi RVR

Q : Je suis un retraité propriétaire d’un Ford Escape XLS 2010, traction, avec 160 000 km au compteur et je parcours entre 8000 et 10 000 km par année. Le véhicule fonctionne à merveille, mais le châssis commence à être rongé par la rouille. Par chance, hormis l’entretien de base (chanceux), le véhicule ne me coûte rien. Je recherche un petit VUS qui pourra me rendre service pour les 12 à 15 prochaines années. Je regarde les Hyundai Kona, Kia Seltos, Mazda CX-3 et Nissan Qashqai, car j’ai un budget de 30 000 $ avec taxes (je ne suis pas un fan des accessoires électroniques qui, à mon avis, sont plus une distraction que d’une réelle utilité).

Sylvain R.

R : Tous ces véhicules sont des choix intéressants, mais considérant votre critère de longévité, le Mitsubishi RVR est sans doute un véhicule à considérer. Il s’agit d’un véhicule techniquement éprouvé et offrant une garantie sur le groupe motopropulseur de 10 ans. Cela représente un atout pour assurer votre tranquillité d’esprit.

Un beau cadeau

PHOTO FOURNIE PAR AUDI AG Audi RS6

Q : Je viens de passer le cap de la cinquantaine et je veux me faire un cadeau. J’hésite entre deux modèles d’Audi bien différents : l’e-tron GT et la RS6. Je fais peu de kilométrage par année (environ 10 000 km). Le plaisir de conduire, la fiabilité et la valeur de revente sont mes critères de sélection. Je sais que le GT est nouveau et que vous ne l’avez sans doute pas essayé, mais j’aimerais avoir vos commentaires.

Alain

R : En effet, l’e-tron GT n’a pas fait l’objet d’un banc d’essai encore, mais il y a fort à parier que ce véhicule offrira des performances assez similaires à celles du Taycan de Porsche. C’est-à-dire, une accélération phénoménale et un comportement digne d’un Grand Tourisme. La RS6, c’est autre chose. Ce véhicule sera, en raison de sa faible diffusion, un véhicule qui sera sans doute très prisé des collectionneurs et qui bénéficiera d’une valeur de revente élevée. Le plaisir de conduite sera au rendez-vous et la voiture se révélera très fonctionnelle à l’usage. Si c’est pour vous faire plaisir à très court terme, la RS6 et la somme que vous obtiendrez à la revente vous permettront sans doute de vous offrir un e-tron GT par la suite.