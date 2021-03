Q. Nous possédons une Honda Civic 2007. Nous cherchons une deuxième auto, d’occasion, pour parcourir environ 15 000 km par année. La Civic est usée (332 000 km). Ma conjointe aimerait quelque chose de « plus haut ». Nous visons un modèle 2013 à 2015 ayant moins de 150 000 km, avec un budget de 15 000 $ à 20 000 $. Ma conjointe préfère le CR-V de Honda ; moi, le GLK 250 Diesel de Mercedes. Et vous, que pensez-vous de nos choix ?



— Karine et Martin

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Au risque de vous déplaire, je vais me ranger du côté de votre conjointe. Et voici pourquoi. D’abord, en raison du coût d’utilisation (frais d’entretien, pièces de remplacement) beaucoup moins élevé du Honda par rapport au Mercedes. Ensuite, le kilométrage que vous comptez parcourir ne justifie pas la présence d’un diesel sous le capot. Enfin, pour le prix d’un GLK, vous pourriez obtenir un CR-V plus récent et ayant un kilométrage souvent inférieur à 100 000 km.

POUR GOÛTER À L’ÉTÉ

Q. Mon épouse songe à remplacer sa Volkswagen Eos 2008 par une décapotable plus récente. Elle a apprécié cette voiture, mais elle aimerait changer pour un autre modèle plus récent. La New Beetle 2018 l’intéresse, car la marque a fait ses preuves ; mais elle trouve la Buick Cascada 2016 plus attrayante. Nous aimerions avoir votre opinion. P.-S. J’ai suivi votre conseil et remplacé ma Kia 2013 pour la Venza 2016 de mon ami. Très bonne affaire, car le moteur de la Kia a rendu l’âme trois mois plus tard.

– Gaétan P.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Beetle 2018 cabriolet

R. La Cascada est en effet attrayante, mais elle n’a jamais été commercialisée au Canada. Dès lors, cela peut poser des problèmes pour obtenir certaines pièces de remplacement dans un délai raisonnable. En outre, la Cascada était un produit conçu par Opel, filiale qui n’appartient plus à General Motors, mais au groupe Stellentis (né de la fusion entre Fiat-Chrysler Automobiles et Peugeot-Citröen). La prudence incite plutôt à choisir la New Beetle, même si ce véhicule a été retiré de la circulation il y a deux ans (19 juillet 2019).

ENTRETIEN DE BASE

Q. J’ai une Pontiac Vibe 2009 avec 144 000 km au compteur. L’entretien a été fait pendant 9 ou 10 ans chez le concessionnaire. Elle a plusieurs piqûres de rouille sur le capot et un petit « spot » en haut du pare-brise. Je n’ai jamais eu de réparations importantes, seulement l’entretien. Je roule entre 12 000 et 15 000 km par année. Au printemps, je devrai changer mes pneus et les freins… Devrais-je la garder encore un ou deux ans ou changer étant donné les dépenses prévues ? Si vous me conseillez un changement, quel modèle équivalent me conseillez-vous ? Je l’ai vraiment aimée.

– Suzanne R.

PHOTO FOURNIE PAR GM Pontiac Vibe 2009

R. Les pneus et les freins font partie de l’usure normale et ceux-ci coûtent assurément moins cher que de changer de véhicule. Surtout que le vôtre semble en bonne santé. Vous pouvez le conserver deux ans, et même plus encore, à la condition que vous mettiez un terme à cette corrosion naissante.

NOUVEAU DÉPART

Q. J’ai un Honda HR-V 2018. La location se termine en novembre prochain. Après cette location, je recherche un véhicule d’une autre marque, car je suis très déçue du HR-V. Je le trouve un peu « faible » (amortisseurs changés à 18 000 km et batterie après 24 mois). Pas fort ! ! On change, mais pour quel modèle ? Je regarde un Hyundai Kona Preferred 2021-2022. Vous comprendrez que je suis à la recherche d’un VUS urbain. Le Honda HR-V correspondait parfaitement à mes besoins, mais il s’est avéré un mauvais choix.

– Hélène P.

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Kona

R. Le Kona actuel (2021) fera l’objet d’une mise à niveau dans les prochaines semaines (2022). Ce dernier sera plus moderne esthétiquement, un peu plus spacieux et vraisemblablement plus économique à la pompe. Il s’agit d’un bon choix. Besoin de plus d’espace ? Vous pourriez songer au Seltos de Kia (plusieurs composants en commun avec le Kona) ou encore à la Crosstrek de Subaru.