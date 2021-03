Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Un choix à faire

Nous regardons pour acheter une Subaru Outback 2021 ou un Toyota RAV4 2021. Nous roulons environ 60 % du temps en ville et le reste, sur l’autoroute. Nous voyageons souvent à quatre adultes avec beaucoup de bagages : ski, sacs de bottes, sacs à dos, raquettes à neige, sacs de vêtements, glacière, kit de dépannage... Nous conservons nos véhicules environ cinq ans. Nous recherchons principalement la fiabilité, la sécurité, l’habitabilité et un faible coût d’entretien. Nous avons deux questions : quel serait le meilleur choix entre ces deux modèles et quelle motorisation nous suggérez-vous ? — Claude G.

Le choix le plus homogène selon vos critères et en fonction des deux modèles cités serait le RAV4. Il devance l’Outback en matière de fiabilité et de coût d’entretien, et il fait jeu égal avec lui en matière de sécurité. Quant à l’habitabilité, la Subaru s’avère plus spacieuse à l’arrière et offre, une fois les dossiers de la banquette rabattue, plus d’espace (2144 litres comparativement à 1987 litres pour le RAV4). En revanche, les dossiers en place, le RAV4 détient un léger avantage. Enfin, si vous deviez vous procurer le Toyota, la version hybride est celle avec laquelle vous devriez prendre rendez-vous.

Longue vie

PHOTO FOURNIE PAR GM Buick Verano 2012

J’ai une Buick Verano 2012 bien entretenue qui n’a pas encore 60 000 km au compteur. Combien d’années puis-je la conserver ? J’ai 87 ans et je conduis toujours. Mon épouse aussi. Je ne conduis plus le soir. — Iréné C.

Encore bien des années si vous veillez à un entretien préventif comme vous semblez déjà le faire. Assurez-vous de compter sur un technicien de confiance et de veiller à l’entretien régulier de votre véhicule (mécanique et carrosserie), et celui-ci vous accompagnera encore longtemps. Longue vie.

Plus auto que camion

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda 3

Je possède une Mazda 6 2013. Je fais entre 10 000 et 12 000 km par année. Ma conjointe possède un Mazda CX-5 2016 à traction intégrale. Je veux acquérir une voiture plus petite avec traction intégrale pour me permettre d’accéder à mon chalet en hiver, ce qui serait plus économique que le CX-5. J’ai pensé à la Mazda 3. Est-ce un bon choix ? Sinon, quelles sont vos suggestions ? — France J.

La Mazda 3 représente un choix sensé, tout comme le CX-30 (Mazda toujours) qui propose une plus grande fonctionnalité que la 3, mais un encombrement moindre que le CX-5. Vous pourriez également songer à la Subaru Impreza 5 portes (plus fonctionnelle).

Question récréative

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Transit version véhicule récréatif

Je sais que le sujet ne concerne pas vraiment une auto, mais peut-être que vous allez quand même pouvoir m’aider. Je regarde activement pour acheter un VR (véhicule récréatif) de classe B. Il y a les châssis RAM, Ford et Mercedes-Benz. Je ne considère pas le Mercedes-Benz parce qu’il est plus coûteux à l’achat et à l’entretien. Donc, j’hésite entre le Ford Transit avec moteur V6 EcoBoost 3,5 et le RAM Promaster 3500 avec le V6 Penastar. Lequel serait votre choix considérant que je prévois de conserver ce VR 10 ans ? Aussi, le tableau de bord et le confort de la position de conduite du RAM par rapport au Ford se trouvent loin derrière. De plus, il n’y a pratiquement aucune aide de sécurité active sur le RAM. Croyez-vous que RAM a l’intention de corriger la situation lors de la prochaine année-modèle 2022 ? — Luc B.

Sans hésitation aucune, le Transit de Ford. Hélas, rien ne laisse croire que RAM corrigera la situation avant le renouvellement de ce modèle prévu pour 2023-2024, à moins que les dirigeants du groupe Stellentis (fusion entre FCA et PSA) ne repoussent cette échéance. Et cela ne serait guère étonnant. Comme vous le savez sans doute, le Promaster est une version américanisée de la Fiat Ducato.