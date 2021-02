Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

L’hiver et l’électricité

Je compte changer ma Subaru Impreza pour un modèle hybride. Je demeure dans les Hautes-Laurentides, où il y a de fortes accumulations de neige. Est-ce que les modèles hybrides sont adaptés à ces conditions et surtout lorsque le véhicule se trouve enlisé dans la neige ? — Michel L.

Nous aurions un sérieux problème si les véhicules hybrides (et bientôt entièrement électriques) n’étaient pas adaptés à nos conditions hivernales. Rassurez-vous, ils le sont et il n’y a donc aucune inquiétude à vous procurer un véhicule hybride, lequel sera idéalement rechargeable, histoire de faciliter votre transition vers le tout-électrique.

Cul-de-sac

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Prius Prime 2018

Nous sommes dans une impasse. Nous sommes un couple d’un peu plus de 70 ans et nous faisons à peu près 11 000 km par année avec notre Nissan Sentra 2013. Nous gardons nos voitures huit ans et avons surtout eu des berlines japonaises (Toyota Camry et Corolla). Sans aller vers les VUS, nous aimerions essayer un modèle cinq portes qui serait plus pratique. Mon épouse aime bien la Toyota Prius ainsi que la Hyundai Elantra, et moi, j’aime bien l’Audi Q3 pour le confort et l’espace de rangement. Qu’en pensez-vous ? — Jean M.

Petite précision au départ : la version cinq portes de l’Elantra n’est pas au catalogue de la marque. Cela dit, ce modèle a fait l’objet d’une refonte complète cette année et s’annonce des plus prometteurs, mais sa fiabilité demeure tout de même un point d’interrogation à ce stade-ci. La Prius représente sans doute le choix le plus économique et le plus écologique, surtout si vous optez pour la version Prime. Quant à la Q3, il s’agit en effet d’un véhicule très attrayant, mais qui nécessite un entretien plus suivi et aussi plus coûteux à long terme. Cet aspect est à considérer avant d’arrêter votre choix.

On se retrouve bientôt

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla Hybrid

Je possède présentement une Volvo C30 2013 avec 81 000 km au compteur. Que me suggérez-vous comme voiture électrique ou hybride ? J’aimerais changer ma voiture d’ici 12 à 18 mois. Je suis très satisfaite, sauf que j’opterais maintenant pour un modèle à quatre portes. J’ai confiance en Volvo, car je m’y sens en sécurité et parce que je n’ai jamais eu de problème avec mes voitures. Un rouage à quatre roues motrices serait considéré cette fois. Je garde en moyenne mes voitures de 8 à 10 ans. Mon budget serait d’environ 30 000 $. — Marie L.

Première suggestion, considérant que votre véhicule actuel vous donne toujours satisfaction : attendre encore un peu avant d’arrêter votre choix. Au cours de la prochaine année, plusieurs nouveaux modèles débarqueront sur le marché, mais, hélas, aucun d’entre eux ne correspondra vraisemblablement à vos critères et à votre budget. À l’heure actuelle, une Toyota Prius dotée d’un rouage intégral apparaît comme l’un de vos meilleurs choix, selon vos critères, ainsi que la Toyota Corolla Hybrid (traction seulement).

L’hybride idéal

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Clarity Plug-In Hybrid 2019

Pourquoi le propriétaire d’un véhicule hybride ne pourrait-il pas choisir son mode d’énergie en temps propice ? Lorsqu’il voyage sur les autoroutes, le moteur thermique est utilisé. Lorsqu’il arrive en ville, il coupe le moteur thermique et commence à se servir uniquement de l’électricité. De mon point de vue, ce serait le véhicule hybride idéal. Une bonne idée ? — Pierre M.

Bonne nouvelle, le véhicule hybride idéal existe. La principale caractéristique des véhicules hybrides rechargeables est la possibilité de charger leur batterie en roulant, mais aussi de gérer au plus près le fonctionnement du système hybride, donc de rouler en mode tout-électrique sur une distance moyenne de 50 km. Certains véhicules peinent à atteindre cette moyenne (Mini Countryman ou Subaru Crosstrek), d’autres la surpassent aisément (Honda Clarity ou encore Toyota RAV4 Prime).