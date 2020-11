Conseils d’expert

L’automobile en questions : une urgence

Q, Je dois remplacer d’urgence ma Pontiac Vibe 2008. Je m’y connais peu dans le domaine automobile et cette dernière répondait à mes besoins (fiabilité, taille et capacité de chargement). Je n’ai aucune marque de prédilection et ma vision des voitures est principalement utilitaire. Je serais en mesure de me payer quelque chose de plus luxueux. Mes besoins principaux sont la fiabilité, une capacité de chargement équivalente à celle de la Vibe et si possible un véhicule hybride ou électrique. Comme luxe, j’accorderais surtout de l’importance à un système stéréophonique de grande qualité. Je fais moins de 15 000 km par an avec une conduite surtout urbaine. J’ai considéré jusqu’ici plusieurs options. Les voici : la Hyundai Kona électrique, le Crosstrek hybride, le Honda CRV, la Volvo XC60 hybride ou non, la Audi Q5, la Lexus NX300h. J’ignore probablement plusieurs options et je sollicite donc votre aide. — A. L.