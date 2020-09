Q. Je me pose une question pratiquement existentielle ! Je me prépare à acheter une Audi A5 Sportback neuve. […] Toutefois, on entend souvent dire qu’un véhicule se déprécie rapidement dès sa sortie du concessionnaire. Je change de voiture tous les quatre ans. Devrais-je me tourner vers une A5 d’occasion, plutôt que neuve, sachant que le modèle a très peu évolué depuis son apparition ? Je pensais également offrir ma voiture actuelle en échange (une VW Sportwagon AWD Comfortline 2017) pour diminuer le montant des taxes plutôt que de la revendre à un particulier. Toujours la bonne chose à faire ?

— Alexandre

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Votre raisonnement tient parfaitement la route face à la dépréciation rapide de certains véhicules de luxe. À l’heure actuelle, vous pourriez acquérir une occasion récente (2018) pour moins de 40 000 $ et toujours sous la protection du constructeur. Quant au véhicule que vous comptez offrir en échange, vous prenez ici un raccourci. Vous obtiendrez un meilleur prix en le proposant à un particulier. Pour faire fondre le montant des taxes, vous pouvez réaliser une vente d’accommodement où le commerçant agit comme intermédiaire et finalise la transaction. Il faut savoir cependant que dans le cadre d’une telle transaction, l’acheteur de votre véhicule (la Volkswagen) doit payer la TPS et la TVQ sur la différence entre les deux sommes suivantes : le prix de vente du nouveau véhicule et le crédit obtenu pour la vente de l’ancien véhicule.

UN BUDGET À RESPECTER

Q. J’ai une Mercedes CLA250 4 MATIC 2018 en location. Le compteur marque 30 000 km actuellement. Je dois la remettre en avril. Sa valeur de rachat sera autour de 22 000 $. Bien que je sois tentée, on me déconseille de l’acheter à cause du coût de l’entretien et des pièces. J’aurai 80 ans bientôt. Je songe également à louer une voiture plus petite, avec volant chauffant, caméra de recul, bonne chaîne audio et système d’infodivertissement convivial. Que pensez-vous de la nouvelle Venue de Hyundai ? J’aime son apparence de VUS. Il y’a tellement de choix. Je m’y perds un peu. Mon objectif est de diminuer mes paiements mensuels.

– L. R.

PHOTO FOURNIE PAR DAIMLER AG Mercedes CLA250 4 MATIC

R. En tenant compte de sa valeur résiduelle et de son kilométrage, il serait financièrement avantageux d’acheter votre Mercedes. D’abord parce que ce véhicule se trouve toujours sous garantie, que vous connaissez le coût des entretiens prescrits et qu’il est sans doute toujours correctement chaussé pour la saison froide. Vous pourriez la revendre avant la fin de la garantie du constructeur (4 ans/80 000 km selon la première éventualité). Si vous devez financer cet achat, ce sera sans l’ombre d’un doute à un taux d’intérêt moins attrayant que celui souvent offert pour une auto neuve. Puisque vous souhaitez diminuer vos mensualités, l’acquisition d’un véhicule comme le Venue de Hyundai est aussi à considérer, mais il est relativement nouveau. Difficile de présumer de sa fiabilité à long terme. En revanche, il faut savoir que le Venue comporte plusieurs composantes éprouvées sur d’autres modèles de la marque et bénéficie d’une garantie de 5 ans/100 000 km. Si ce véhicule vous intéresse, vous pourrez également jeter un œil au Soul de Kia, dont le dossier de fiabilité est à ce jour plus étoffé.

AVEC FIL

Q. Je possède en location une Honda Civic 2017. Je dois la rendre le 21 mars 2021. J’aimerais me procurer un véhicule hybride à prise rechargeable, mais quel modèle devrais-je privilégier (Prius Prime, Ioniq, Clarity) ? La valeur d’achat de ma Civic est de 11 865 $.

– GSTO

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Clarity

R. Peu importe votre choix final, il vaut mieux vous renseigner auprès du concessionnaire au sujet de sa disponibilité. L’approvisionnement est parfois difficile lorsqu’il s’agit de ces véhicules. Si vous avez été satisfait de la qualité du service de votre concessionnaire actuel, la Clarity représente, malgré son apparence singulière, un bon achat si vous recherchez une berline spacieuse, confortable et offrant une autonomie électrique étonnante (plus de 60 km).

RETOUR DE LA TAYCAN

Q. Je suis à la recherche de mon futur véhicule électrique et je suis très intéressé par la Taycan de votre banc d’essai de la semaine dernière. Par le passé, j’ai beaucoup aimé la Panamera. Actuellement, j’ai un i-Pace de Jaguar. D’ailleurs, je suis surpris que vous ne l’ayez même pas considéré parmi vos rivales. Je suis curieux d’en apprendre plus sur les bogues du système d’infodivertissement, puisque ceux rencontrés sur l’i-Pace ont été nombreux.

– M-Y A

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Porsche Taycan

R. Pour répondre à votre première interrogation, nous n’avons pas considéré l’i-Pace ou encore l’e-tron d’Audi ou le Model X de Tesla en raison de leur nature plus utilitaire. Quant aux bogues rencontrés, ceux-ci se caractériseraient par des redémarrages épisodiques de l’écran d’infodivertissement lorsque l’application CarPlay (Apple) était activée.