Q. Mon mari et moi approchons la soixantaine et aimerions enfin conduire une voiture confortable (sièges) et silencieuse (habitacle) après plusieurs choix malheureux (seule la Nissan Altima a été un bon choix). Autres exigences : petite ou moyenne berline avec bonne garde au sol (pas de VUS polluant), 4WD ou AWD (sécurité en hiver) et un budget d’au plus 35 000 $. Nous sommes tentés par une voiture hybride et la Subaru Crosstrek 2021, mais nous hésitons, car notre Subaru Legacy actuelle nous a déçus sur tous les plans sauf le rouage intégral.



— Manon L.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Vous ne souhaitez pas un VUS, mais le Crosstrek figure parmi vos choix… Il s’agit d’un bon véhicule, mais la version hybride à prise rechargeable est plutôt décevante (faible autonomie électrique, espace réduit pour le coffre et prix élevé). Pour répondre à vos critères (insonorisation, confort et rouage intégral), la Legacy représentait un choix, mais vous pourriez également considérer la Nissan Altima (celle-ci est désormais dotée d’un rouage intégral) ou encore la Camry de Toyota.

Q. Je possède une Ford Fiesta 2012 avec 31 000 km au compteur. Je la prends seulement six mois par année, durant l’été. Comme tous ces modèles, beaucoup de problèmes, dont la boîte de vitesse que je viens de faire changer (garantie de 10 ans), donc ça ne m’a rien coûté. J’avoue que j’ai une confiance limitée dans cette voiture, mais pour le kilométrage que je fais, est-ce que j’ai intérêt à la conserver ou pas ?

– MCB

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Fiesta SFE

R. Sur le marché de l’occasion, votre véhicule s’échange pour plus ou moins 10 000 $ avec un kilométrage pareil. Puisque la garantie offerte est transférable, pourquoi ne pas tâter le marché pour voir si vous ne trouveriez pas preneur ? Il n’en coûte pratiquement rien d’essayer. Cela dit, les problèmes liés à cette boîte sont largement documentés et la reprogrammation dont a vraisemblablement fait l’objet votre véhicule donne généralement satisfaction, mais ne corrige pas les problèmes de surchauffe inhérents à une boîte à double embrayage sec.

Q. J’ai un Jeep Renegade 2015 acheté en janvier 2016. J’ai acheté une prolongation d’assurance de cinq ans qui se terminera le 6 janvier 2021. L’auto affiche actuellement 52 000 km au compteur. Je fais environ 10-12 000 km par année. J’ai bien fait de contracter cette assurance, car l’auto a connu toutes sortes de petits problèmes (électrique et électronique) couverts par l’assurance. Je crains, une fois l’assurance terminée, d’avoir à payer pour différentes réparations. Que me conseillez-vous ? Prendre un risque ou regarder ailleurs ? Qu’en est-il de la fiabilité de ce véhicule ? Pourquoi Jeep n’en fait-il jamais la promotion ? Mes critères pour un éventuel changement sont le confort, la fiabilité et la sécurité.

– J.L.

PHOTO FOURNIE PAR JEEP Jeep Renegade

R. Si l’on considère la fiabilité de ce véhicule, mieux vaut lui dire au revoir. Jeep n’en fait guère la promotion, car ce véhicule est assemblé en Italie et cela se traduit, de ce côté-ci de l’Atlantique, par des tarifs peu concurrentiels face à la concurrence. Quant à votre futur véhicule, en tenant compte de vos critères et en présumant que vous souhaitez demeurer dans la même catégorie (VUS urbains), nous vous suggérons de jeter un œil aux Subaru Crosstrek, Kia Seltos et Mazda CX-30.

Q. Une petite question toute simple à l’époque des efforts de baisse des gaz à effet de serre. Avez-vous une idée pour expliquer la disparition complète du Cx comme paramètre informatif des véhicules ?

– J-J R.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le coefficient de traînée aérodynamique (Cx) est toujours publicisé par les constructeurs.

R. Le coefficient de traînée aérodynamique (Cx) est toujours publicisé par les constructeurs. À titre d’exemple, le Cx de la Porsche Taycan (notre banc d’essai de cette semaine) est de 0,25 pour la déclinaison Turbo S et de 0,22 pour les autres déclinaisons. Cette donnée est généralement peu reprise de nos jours par les médias en raison de l’absence d’une règle universelle d’intégrité chez les constructeurs. Parmi ces derniers, certains revendiquaient un Cx record en omettant de mentionner, par exemple, que celui-ci avait été obtenu une fois les rétroviseurs extérieurs retirés…