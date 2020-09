Q. Je loue depuis mai 2017 une Volkswagen Alltrack, équipée des deux options offertes à ce moment, soit l’aide à la conduite et un système de son amélioré. Après avoir acheté précédemment une Volkswagen familiale ComfortLine 2012 conservée cinq ans, j’apprécie beaucoup cette Alltrack pour sa conduite sportive et sa garde au sol plus élevée. Mon bail vient à échéance en mai prochain et, comme Volkswagen n’importera plus ce modèle au Canada à partir de 2020, je suis tenté soit par l’achat de ma 2017 à la fin de son bail (son kilométrage sera alors d’environ 45 000 km), soit par la location d’une autre Alltrack, si elle est encore offerte d’ici la fin de 2020. Je ne vois pas vraiment d’équivalent et je ne suis pas intéressé par un véhicule de type VUS, sauf les Volvo S60 et Audi Alltrack, qui sont beaucoup plus chères. Que me conseillez-vous ?



— Antoine C.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Il est très peu probable que vous trouviez une autre Alltrack d’ici la fin de l’année. Pourquoi ne pas conserver la vôtre ? La seule autre possibilité à l’heure actuelle serait d’opter pour une Outback de Subaru.

RAJEUNIR

Q, Actuellement, j’ai une Mazda 3, 2010 qui affiche 162 000 km au compteur. Je dois dépenser environ 1000 $ par année pour la maintenir en état. Je suis à la retraite (60 ans) et je fais environ 25 000 km par année. Je demeure dans Les Laurentides. Je vais deux fois par semaine à Montréal. Je pense changer de véhicule dans les prochains mois. Je veux un véhicule à quatre roues motrices. J’hésite entre le CX-3 de Mazda ou l’Impreza de Subaru.

– C. Henri

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Impreza 2018

R. De vos deux choix, l’Impreza s’impose en raison de sa plus grande polyvalence (le CX-3 est plutôt étriqué) et son plus grand confort. Si vous avez été satisfaite de votre produit Mazda, pourquoi ne pas considérer plutôt le CX-30 ? Ce véhicule est plus spacieux que le CX-3, et moins encombrant que le CX-5.

LE TEMPS D’ACHETER

Q. Je suis un jeune retraité et je recherche un cabriolet d’occasion qui me servira uniquement en été. Je trouve la Mazda MX-5 un peu trop étriquée (manque d’espace). Je crois qu’il serait avantageux de magasiner en septembre pour bénéficier d’aubaines, non ? Les modèles que je convoite, avec un budget maximum de 25 000 $, sont : Audi S5, BMW 428 ou VW EOS avec un faible kilométrage et une bonne inspection mécanique. D’autres modèles à considérer ?

– Bob

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi S5 cabriolet 2018

R. De tous vos choix, le S5 est le plus intéressant et techniquement le moins complexe (toit souple). Considérant votre budget, vous pourriez envisager d’autres véhicules plus récents comme la BMW Série 2 cabriolet ou encore la Ford Mustang.

L’HEURE DE LA RETRAITE

Q. Je ne mesure que 4 pi 10 po. Que me conseillez-vous pour une future auto ? Je conduis une Volvo Cross Country 2005 que j’adore pour la vision, mais je dois la changer.

– Pierrette N.

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo V60 Cross Country

R. Si vous avez aimé votre Cross Country, pourquoi ne pas vous en offrir une autre ? Pour une somme moindre, vous pourriez également considérer la V60 de Volvo ou encore la Subaru Outback. Vous pourriez également envisager la future Venza de Toyota.