Q. J’ai une Audi A3 2017 (2RM) dont la location se termine le 15 mars 2021. Elle aura 45 000 km au compteur à ce moment et la valeur de rachat est de 18 600 $ + taxes. On aime bien cette voiture, elle roule bien et ne consomme pas beaucoup. Elle a été bien entretenue. On achète ou on la laisse aller ? Si nous l’achetons, quels sont les risques de réparations coûteuses ?



— Michel

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Il sera sans doute financièrement plus avantageux pour vous de rendre les clés à la fin de votre bail. À l’heure actuelle, un véhicule comme le vôtre se négocie pour une somme légèrement inférieure à la valeur résiduelle inscrite à votre contrat de location.

HYBRIDE AU LONG COURS

Q. Mon conjoint et moi sommes retraités et nous recherchons un nouveau véhicule. Nous aimions bien notre Subaru Legacy pour sa traction intégrale et son confort sur la route. Nous l’avons conservé 11 ans. Maintenant, nous voulons faire un choix plus écologique, avec des caractéristiques comme les quatre roues motrices surtout, très utiles en hiver, mais en modèle hybride. Notre utilisation se résume à faire de petits déplacements en ville et en région. Nous habitons dans le Bas-Saint-Laurent et nous allons souvent à Québec, aller-retour, dans la même journée (400 km). Quels modèles hybrides nous conseillez-vous, par ordre d’importance ?

– France Lajoie

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Crosstrek hybride

R. Il existe actuellement plusieurs véhicules dans cette catégorie. Subaru, par exemple, propose un Crosstrek doté d’une telle motorisation. Ce modèle est plus compact que votre Legacy actuelle, mais son hayon lui procure une polyvalence supplémentaire. Vous pourriez également songer au RAV4 de Toyota.

L’ÉTÉ N’EST PAS FINI

Q. Je suis une retraitée de 67 ans. Mon conjoint roule avec un VUS et moi, je désire vendre le mien pour m’offrir un cabriolet d’occasion (2016, 2017, 2018). Je ne veux pas une Mazda MX-5, car je la trouve trop basse. J’ai vu une Buick Cascada, une BMW Série 2, une Audi A3… Je n’arrive pas à me décider. Je pense conserver le véhicule environ six ans. Que me proposez-vous ?

– GP

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW Série 2, 2020

R. Éliminons dès le départ la Buick Cascada. Ce modèle n’a jamais été commercialisé au Canada. Parmi vos autres choix, la BMW Série 2 est de loin la plus dynamique de votre groupe. Si vous préférez une conduite plus souple, l’A3 est sans doute préférable. Dans un cas comme dans l’autre, nous vous suggérons d’opter pour une occasion certifiée (concessionnaire).

UN PEU PLUS DE PUISSANCE

Q. Je cherche à changer mon véhicule actuel (Toyota Yaris Berline 2007 de base) pour un véhicule plus performant, plus agile et plus confortable. J’en suis arrivé à une sélection plus ou moins finale comprenant les véhicules suivants : BMW 328i xDrive 2016, Lexus IS350 2017, Subaru BRZ 2017+, ou encore la Mazda3 Turbo qui arrivera sous peu (elle serait neuve). Je cherche un véhicule qui va être fiable en plus d’offrir une conduite amusante (je conduis peu en ville). Je comprends que la BMW semble la moins fiable, mais elle est également moins chère que les autres (en excluant les réparations possibles que je pourrais d’ailleurs faire moi-même dans certains cas). Quels seraient vos suggestions ou commentaires ?

– Philippe

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Lexus IS350 2014

R. La BMW moins fiable ? Il faut relativiser ici. Le véhicule en soi affiche l’une des meilleures fiabilités de la marque, mais encore faut-il qu’il ait été entretenu soigneusement. La BRZ est par ailleurs un coupé équilibré, amusant à conduire, mais sous-motorisé et peu confortable. Quant à la Lexus, il s’agit d’un choix de raison. Un modèle confortable et fiable. La version à quatre roues motrices est ici à privilégier, même si ce rouage n’est pas le plus performant qui soit (temps de réactivité plutôt lent). Quant à la Mazda 3 turbo, sa fiabilité n’a pas encore été éprouvée, mais il s’agit tout de même d’une berline amusante à conduire et soigneusement finie.

UNE AUTRE AUDI EN FIN DE BAIL

Q. J’ai une Audi Q3 2018 dont le bail arrive à échéance au début décembre. Je pense la racheter (valeur résiduelle de 26 000 $), car elle n’a que 9000 km au compteur. C’est donc une option que j’envisage. Je suis aussi tentée par une auto hybride ou électrique puisque je roule très peu. Est-ce plus sage de la rendre pour éviter les problèmes ? L’option d’utiliser une voiture Communauto n’est pas envisageable. À cause de la COVID-19, je ne me sens pas à l’aise avec le partage. Rendre la Q3 ou non ?

– C. Gélinas

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi Q3 2019

R. Le kilométrage est très faible et le montant résiduel correspond sensiblement à la valeur du marché. La solution écologique à moyen terme serait de conserver votre véhicule actuel et de vous assurer, malgré votre utilisation réduite, de son entretien régulier.