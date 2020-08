Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Q. J’ai une Honda Fit 2008 avec 80 000 km au compteur. Je me demande si je devrais la changer ou attendre. Plusieurs compactes et citadines ne seront pas renouvelées. Quels seront les meilleurs choix ?

– M. Bélisle

R. Vous avez raison, le marché des compactes et des sous-compactes (surtout) s’effondre au profit des VUS… L’ennui est que ce ne sont pas forcément les meilleures sous-compactes qui demeureront à l’affiche dans les années à venir. Parmi vos meilleurs choix actuels, la Toyota Yaris, la Honda Fit, la Hyundai Accent ou encore la Kia Rio. Considérant votre faible kilométrage, et pour peu que votre véhicule actuel ait été bien entretenu, pourquoi ne pas le conserver encore quelque temps ?

LONGUE DISTANCE

Q. À notre retraite, nous avons acquis une propriété dans Chaudière-Appalaches. Nous faisons régulièrement des déplacements de quatre heures pour rejoindre Montréal. J’ai actuellement une Mazda 3 2008 (plus de 185 000 km au compteur) qui laisse voir des signes de faiblesse. […] J’ai toujours conservé mes voitures jusqu’au bout avec des entretiens réguliers. Je suis à la recherche de mon prochain véhicule. Il devra être confortable à l’arrière autant qu’à l’avant, avec une hauteur de sièges idéale pour entrer et sortir (surtout pour ma mère qui mesure 5 pi et qui a 90 ans). Ce véhicule doit aussi être en mesure d’exceller dans la neige, souvent abondante, et il doit pouvoir tracter une chaloupe, être agréable à conduire et avoir un bon rapport qualité-prix avec un budget de 40 000 $, toutes taxes comprises. Je pensais au Subaru Crosstrek ou au Nissan Qashqai, ou encore à une compacte.

— Pauline

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Crosstrek Premium 2020

R. Parmi vos deux choix, le Crosstrek apparaît le meilleur. D’autant plus que ce véhicule a une capacité de remorquage pouvant atteindre 680 kg. Vous pourriez également considérer le Forester. Vous bénéficierez alors de plus d’espace à l’arrière et d’un meilleur confort.

VALEUR DE REVENTE

Q. Nous avons actuellement une Hyundai Sonata 2015 avec 39 100 km au compteur. La garantie de cinq ans est donc terminée. Nous nous demandons si la Hyundai Kona 2020 serait un bon achat. Quelle serait la valeur de revente potentielle à un particulier de notre véhicule ou en échange chez le concessionnaire ?

— Louise

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Sonata 2015

R. La garantie de votre véhicule est peut-être échue, mais celui-ci a encore quelques années devant lui. Pourquoi le changer ? La Kona est un bon achat, mais la question est de savoir s’il correspond vraiment à vos critères. Plusieurs éléments dictent la valeur sur le marché de votre Sonata. Sa livrée, son kilométrage, son état, etc. Impossible de juger à distance. Cela dit, vous pouvez considérer que sa valeur varie entre 11 000 $ et 15 000 $.

RETOUR DE LOCATION

Q. J’ai une BMW 320 en location, que je dois remettre en novembre. Devrais-je opter pour une BMW X2 ou une Audi Q3 ? Laquelle serait la plus fiable ?

— Huguette B.

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW X2

R. Si vous avez été satisfaite du service de votre concessionnaire BMW, pourquoi ne pas renouveler l’expérience avec un X2 ? Ce dernier a démontré à ce jour sa fiabilité, contrairement au Q3, dont le modèle a fait l’objet d’une refonte majeure cette année.