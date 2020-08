Je suis propriétaire d’une Toyota Corolla 2010, je conserve mes voitures environ 10 ans. Je désire m’acheter un véhicule hybride et je songeais à me procurer une Kia Niro hybride, mais on me dit que la fiabilité à long terme ne sera pas au rendez-vous et qu’après cinq ans, il y aurait des réparations importantes à prévoir. J’espérais changer, car cela fait 23 ans que je possède des Corolla. J’apprécie l’apparence, l’espace de rangement et le prix de la Niro hybride. Est-ce un bon choix ? Ou dois-je continuer avec une Corolla (très fiable !), mais hybride ?