Q. J’aimerais connaître votre avis. Je souhaite me défaire de ma Dodge Grand Caravan. J’ai trois jeunes enfants et je dois effectuer plusieurs déplacements en ville pour mon travail. Je suis à la recherche d’un VUS intermédiaire d’occasion (6-7 places). [...]. Je recherche la fiabilité à long terme. Parmi mes choix figurent le Honda Pilot, le Mazda CX-9 Signature et le Dodge Durango V6.



– David B.-M.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. De tous vos choix, le Pilot de Honda est de loin celui qui répond le mieux à vos critères. Votre liste devrait cependant inclure le Toyota Highlander Hybrid, lequel a un impact plus positif encore pour l’environnement considérant vos nombreux déplacements urbains.

RETOUR VERS LA BERLINE

Q. Nous terminons un contrat de location et nous désirons maintenant nous procurer une berline. Longtemps, nous avons eu des Honda Accord deux portes. Par la suite, nous sommes allés vers la Subaru Legacy, car nous trouvions les sièges de la Honda inconfortables. Nous aimons la traction intégrale, mais ni Honda ni Toyota n’offrent ce mode d’entraînement. Devrait-on se tourner vers la Volvo S60 même si la fourchette de prix est plus élevée ?

— René

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Camry

R. Vous avez raison au sujet de Honda, mais Toyota propose dorénavant la Camry et l’Avalon avec un rouage intégral. Vous pourriez également considérer la Prius.

MARIE, GARDEZ VOTRE COCCINELLE

Q. Je suis propriétaire d’une Volkswagen Beetle Cabriolet 2013 qui est en excellent état et qui n’a que 60 000 km. Comme le modèle ne se fait plus et que j’aime beaucoup cette voiture, serait-ce une bonne idée de m’en procurer une autre de 2018 ou 2019 avec un bas kilométrage ou serait-il préférable de conserver la mienne pour encore quelques années ? Je vous informe qu’elle est entièrement payée.

— Marie

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Beetle Cabriolet 2013

R. Si votre véhicule est en excellente condition, pourquoi ne pas le conserver ? C’est le choix le plus logique et le plus avantageux financièrement. L’important est de veiller à son bon entretien.

SANS ATTENDRE

Q. Nous étions prêts à attendre une meilleure offre pour les motorisations hybrides ou électriques, mais nous devons nous procurer un véhicule dans les prochains mois. Nous recherchons un véhicule avec hayon pour le côté pratique de chargement, avec rouage intégral. Nous avions une Volvo V60, mais le moteur a sauté à 180 000 km. Très décevant et coûteux. Pour un budget de 45 000 $ et considérant que nous parcourons plus de 35 000 km par année, que nous suggérez-vous ? Toyota RAV4, Subaru Outback et Audi Q3 sont des options. Nous considérons aussi les frais d’entretien et la valeur de revente. Généralement, nous conservons nos voitures au moins six années.

— Gaétan D.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4

R. En tenant compte de tous vos critères, le RAV4 représente votre meilleur choix, idéalement dans sa déclinaison hybride. Vous pourriez également considérer le futur Venza de Toyota.