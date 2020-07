Q. J’ai effectué la location en juillet dernier d’une Infiniti Q60 2019. La voiture n’a que 5990 kilomètres au compteur. Suis-je dans l’obligation de faire l’entretien annuel ? Étant donné le contexte actuel, j’aimerais bien que ce soit reporté.



— Judith

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Dans l’absolu, non. Nous vous invitons toutefois à communiquer avec votre concessionnaire. Ce dernier, comme tous les autres, a mis en place des procédures particulières qui respectent les normes sanitaires en milieu public.

LONGUE VIE

Q. J’ai 83 ans et mon contrat de location de 39 mois d’une Subaru Impreza 2017 se termine en novembre 2020. À ce jour, mon véhicule a parcouru 20 000 kilomètres. [...] Avec ses quatre roues motrices, ce modèle me permet de me rendre au chalet familial, et ce, en toutes saisons. Au quotidien, ce véhicule me permet d’aller à l’épicerie et de faire quelques sorties dans ma région. [...] Selon mon contrat, la valeur résiduelle de mon véhicule est de 12 000 $. En raison de mon âge, j’hésite à signer un autre contrat de location. [...] Je suis en bonne santé, mais c’est long, quatre ans. J’espère seulement être en mesure de profiter le plus longtemps possible de la liberté qu’une automobile me procure.

— D. Faucher

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Impreza 2017

R. Je vous souhaite de tout cœur de profiter encore et encore de cette liberté. Votre appréhension est légitime, mais en toute franchise, votre meilleur choix est de le conserver, considérant le faible kilométrage de votre véhicule et la satisfaction qu’il vous procure. Et vous ferez également un geste concret à l’égard de l’environnement en le conservant.

SURPRISE, SURPRISE...

Q. J’ai été abasourdi d’apprendre que la berline Yaris de Toyota est en fait une Mazda ! J’ai eu une Echo durant 15 ans et je l’ai vraiment beaucoup aimée. L’an passé, j’ai dû me résigner à changer de véhicule. J’ai opté pour une autre Toyota pour la fiabilité de la marque. Est-ce que le vendeur aurait dû m’informer à l’achat que c’était en fait une Mazda ? Est-ce que cet élément a un impact sur sa valeur ? Quelle est sa fiabilité ? Déjà, côté conducteur, le butoir du siège est cassé ! Bien que cette réparation soit couverte par la garantie, je dois quand même laisser l’auto au concessionnaire. Pouvez-vous m’éclairer sur ce point ? J’ai été floué ?

— L. B.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Yaris GR

R. Les constructeurs automobiles nouent plusieurs alliances, vous savez. La berline Yaris est en effet une Mazda, tout comme la Pontiac Vibe était jadis une Toyota Matrix. Sans vouloir retourner le fer dans la plaie, cette alliance n’était un secret pour personne (nous l’avions souligné lors de la sortie de ce modèle) et votre représentant n’avait pas à vous la mentionner tout spécialement. Donc, non, vous n’avez pas été floué. L’information était publique et elle a été largement diffusée. Par ailleurs, si la société Toyota appose son emblème sur ce véhicule, elle veille à ce que la fiabilité et la durabilité correspondent à ses normes de qualité et de fiabilité.

SPORT ET FAMILLE

Q. Mère d'une famille de trois enfants de 10-12 ans qui font du sport (ski et hockey), j'ai des fourgonnettes depuis leur naissance. Je suis à la recherche d’une solution de rechange sur le marché de l’occasion. Un véhicule qui offre de l'espace et qui est plus économique, car mon travail se trouve à 30 km de ma résidence. Je rêvais d'une voiture électrique, mais je ne vois aucun modèle qui puisse répondre à mes besoins.

— I. Neveu

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia Rondo

R. Au risque de vous décevoir, la fourgonnette demeure, à l’heure actuelle, votre meilleur choix. Aucun autre véhicule – y compris les VUS actuels – n’offre un rapport encombrement-habitabilité aussi intéressant. En dépit de ses qualités, ce véhicule est peu prisé des consommateurs et est souvent vendu à un prix très attirant sur le marché de l’occasion. Il existe aussi deux options intéressantes à considérer : Kia Rondo et Mazda 5. Ces deux véhicules, plus économiques à la pompe, pourraient très bien correspondre à vos besoins présents.