Q : Nous possédons une Mercedes ML 350 BlueTech 2010 (diesel) qui affiche 76 000 km au compteur. Nous nous en servons comme deuxième véhicule pour de petites distances. Nous avons fait l’entretien au fil des années et le véhicule est très confortable. Le véhicule a maintenant 10 ans et, bien que la peinture soit toujours impeccable, nous craignons que les coûts de réparation deviennent trop élevés. Nous parcourons au maximum 5000 km par année avec ce véhicule. Que faire ? Quel véhicule pourrait le remplacer ? — Marc V.

R : Une mécanique diesel aime rouler. Vous roulez trop peu et qui plus est, sur de faibles distances (pollution). Le moment est sans doute venu de lui dire au revoir et de réfléchir à vos besoins de mobilité. Considérant les coûts d’utilisation, avez-vous réellement besoin d’un second véhicule ? La question se pose. Considérant votre faible kilométrage et les faibles distances parcourues, pourquoi ne pas vous offrir un véhicule électrique d’occasion ?

La bonne affaire

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla hatchback

Q : Nous sommes retraités dans la fin soixantaine. À cause d’un problème de dos, nous voudrions changer notre Nissan Versa 2009 pour un modèle plus récent. Notre priorité est le confort ainsi que la fiabilité mécanique. Nous parcourons 10 000 km par année. Nous n’avons pas besoin d’un grand rangement. Nous ne recherchons pas le luxe et la technologie. Notre budget est de 30 000 $. Que nous suggérez-vous ? — France

R : En tenant compte de vos critères, pourquoi ne pas vous offrir une Toyota Corolla ? Un véhicule fiable, robuste et, qui plus est, offert avec une motorisation hybride. Vous pourriez également considérer les Hyundai Elantra et Kia Forte.

Un fidèle des anneaux

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi Q5

Q : Je conduis des Audi depuis des décennies. Actuellement, un Q5 2018, dont la garantie se termine en juin 2021 et qui a présentement 58 000 km à l'odomètre. L’électrique m’intéresse. Un VUS est essentiel. L'E-tron 100 % électrique n’offre pas assez d’autonomie. La Tesla Model Y serait une possibilité. Autre option, garder mon Q5 et attendre deux ou trois ans avant de le changer. Devrais-je prendre une garantie prolongée ? Je parcours environ 12 000 km/année. Votre opinion sera appréciée. — Marc C., Gatineau

R : En effet, vous pourriez considérer le futur Model Y de Tesla, mais aussi – si vous souhaitez demeurer fidèle à Audi – attendre la sortie prochaine du Q4 E-Tron. Vous devriez conserver votre Q5 actuel pour avoir une idée plus claire des forces en présence dans deux ou trois ans.

Un VUS cabriolet

PHOTO BOBBY YIP, REUTERS Volkswagen T-Roc

Q : J’ai l’idée de me procurer une décapotable pour la première fois de ma vie ; j’ai l'Audi A3 ou la Série 2 BMW dans ma ligne de mire, mais celle qui m’intéresse encore plus serait la T-Roc de Volkswagen. Je suis prête à l’attendre, mais comment savoir si elle sera offerte au Canada ? J’ai recherché et lu plusieurs articles ; certains affirment qu’elle ne sera jamais offerte en Amérique, d’autres avancent la fin de 2021.

Pouvez-vous m’aider ? — Sandra C

R : Au risque de vous décevoir, le T-Roc (celui-ci se décline aussi sous les traits d’un cabriolet) ne sera pas commercialisé au Canada. La marque allemande songe plutôt à offrir un autre utilitaire compact. Quant à vos deux autres choix (Audi A3 et BMW Série 2), il s’agit de très bons choix. La Série 2 procure plus d’agrément de conduite, mais l'Audi est financièrement plus accessible.