L’automobile en questions : Anne-Marie et la Tercel 1999 avec 39 000 km au compteur

Q. Ma mère possède une Toyota Tercel 1999 avec 39 000 km au compteur et toujours stationnée dans un garage chauffé. Elle ne conduira plus et elle s’en servait uniquement en ville. Est-ce que ça vaut la peine que je la reprenne et que j’y investisse, pneus, batterie, amortisseurs, ou est-ce que je serais mieux de la vendre ? Je suis à la retraite et je parcours moins de 5000 km par année. – Anne-Marie