Q. Je suis retraité et je parcours moins de 12 000 km par année (ville et campagne). Je recherche un véhicule des années 2015 à 2018 doté de la traction intégrale et ayant moins de 50 000 km au compteur. Je regarde ces trois modèles : Infiniti Q50 (4 ou 6 cylindres), Audi A4 ou BMW Série 3 (328 ou 330 i). Mes critères sont : fiabilité, confort et coût raisonnable d’entretien. Je conserve mes véhicules longtemps, de 7 à 12 ans. Alors, le cœur ou la raison ?



– Michel L.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Le cœur ou la raison ? Vos choix semblent tous provenir du cœur. Considérant vos critères, l’A4 d’Audi est sans doute le choix le plus homogène des trois. Mais puisque vous recherchez un véhicule d’occasion, il importe de vous tourner vers le véhicule ayant fait l’objet de l’entretien le plus suivi. Outre les frais d’entretien, vous devez également tenir compte du coût des pièces de remplacement et de l’accessibilité à un technicien compétent en qui vous pouvez avoir confiance. Ces voitures appartiennent à une catégorie où la surenchère technologique fait loi.

LE SENS DU « TIMING »

Q. J’ai un Kia Soul 2011 et j’aimerais le changer. Par contre, j’hésite entre un Hyundai Kona, un Nissan Kicks, un Toyota C-HR, un Honda H-RV et pourquoi pas une autre Kia. Alors, que me conseillez-vous ?

— France B.

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Kicks

R. Pour trouver des éléments de réponse à votre question, nous vous invitons à consulter notre banc d’essai de samedi dernier (Toyota C-HR). À cela, ajoutons que vous pourriez en effet considérer une autre Kia (le Seltos) ou encore le CX-30 de Mazda.

POUR LES BALADES

Q. Après 16 ans d’usage, je viens de vendre ma Triumph TR-6 1975. Je souhaite acheter un autre cabriolet plus récent. Je considère une Mini Cooper année 2016 à 2018. Quelle est votre opinion sur la fiabilité de cette voiture ?

— Daniel R.

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda MX-5

R. En un mot, disons que la fiabilité est moyenne. Aussi emballante soit-elle à conduire, la Cooper s’avère parfois coûteuse à réparer. Pour retrouver l’esprit de votre TR-6, nous vous suggérons plutôt de vous tourner vers la MX-5 de Mazda. Un véhicule plus fiable et dont le coût d’utilisation est moindre.

POURQUOI CHANGER ?

Q. Ma Ford Fusion Titanium 2013 est payée, elle fonctionne bien et elle n’affiche que 69 000 km au compteur. Elle est fiable, elle n’est pas rouillée et elle est encore très confortable. Mais elle a passé le cap des sept ans en avril… Devrais-je changer avant d’avoir des problèmes et pendant qu’elle possède une valeur de revente adéquate ? Si oui, j’aime bien la Ford Fusion 2020 hybride rechargeable Titanium, sauf pour le volume du coffre.

— René V.

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Fusion SE 1.5

R. Pourquoi la changer si elle vous donne toujours satisfaction ? Elle a sept ans, mais à vous lire, elle ne fait pas son âge. Si vous veillez à son bon entretien, cette voiture est en mesure de vous accompagner encore de nombreuses années.