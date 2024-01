Parions qu’il vous sera difficile de passer devant le stand de GMC sans vous y arrêter. Cette marque de General Motors s’amène à Montréal avec deux Hummer (SUT et VUS). Mieux encore, il sera possible d’en prendre le volant. Il suffit de s’inscrire au programme d’essais routiers. Tous les détails au Salon.

Cela dit, en dépit de leur taille, les Hummer ne devraient tout de même pas masquer LA nouveauté que GMC présente en avant-première canadienne : l’Acadia. Plus long, plus haut et plus large que son prédécesseur, cet Acadia, troisième du nom, s’anime pourtant d’une mécanique à la cylindrée réduite. En effet, seul un moteur à quatre cylindres suralimenté par turbocompresseur veillera dorénavant à le mouvoir de sa position statique. Produisant une puissance de 328 ch et un couple de 326 lb-pi, ce moteur se trouve jumelé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Un duo qui permet à l’Acadia de tracter une charge maximale de 2268 kg (5000 lb).

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS GMC Acadia

Les stylistes ont également revisité l’habitacle de cet utilitaire comptant trois rangées de sièges. Son empattement accru a permis d’augmenter l’espace pour les passagers et leurs bagages. À titre de comparaison, l’aire de chargement derrière la troisième rangée fait un bond de près de 80 %. Sur le front de la connectivité, l’Acadia reçoit un système d’infodivertissement compatible avec les services Google. Ceux-ci, comme d’autres paramètres, sont visibles sur un écran central tactile de 15 po. Ce dernier permet également, selon la déclinaison, de visualiser les images captées en direct par les neuf caméras disponibles pour maximiser la sécurité. En outre, l’Acadia retient les services du système de conduite semi-autonome Super Cruise, lequel comprend l’aide au remorquage et les capacités de changement de voie automatique.